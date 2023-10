SCUF Envision Pro, la recensione del nuovo controller di fascia altissima per PC

SCUF è universalmente nota per essere un'azienda specializzata nella realizzazione di pro controller di fascia alta, caratterizzati da un'attenzione assoluta nei confronti della qualità costruttiva, dell'ergonomia, delle funzionalità, della modularità e delle personalizzazioni. E sì, anche da un prezzo importante, ma a quanto pare con alcune eccezioni. Per il suo ultimo dispositivo, infatti, il brand di proprietà di Corsair ha messo in campo due differenti modelli, standard e pro, che si distinguono essenzialmente per la connettività (cablata o wireless), l'implementazione di grilletti regolabili e per la presenza di una finitura antiscivolo, disponibili rispettivamente a 149,99€ e 199,99€: cifre ben al di sotto della media per SCUF. Il risultato è un prodotto davvero entusiasmante: ve ne parliamo nella recensione di SCUF Envision Pro.

Caratteristiche tecniche SCUF Envision Pro, la striscia LED evidenzia i pulsanti extra inferiori Cominciamo col dire che per questa recensione ci è stato fornito appunto uno SCUF Envision Pro, versione più evoluta dell'Envision base grazie alla presenza della doppia connettività (USB cablata e wireless 2,4 GHz con tecnologia SlipStream), dei grilletti regolabili (che possono diventare istantanei grazie a un selettore), di una finitura antiscivolo, di una batteria interna in grado di garantire un'autonomia di 17 ore e di alcuni accessori extra, nello specifico due stick analogici aggiuntivi. Il controller è dotato in tutti i casi di un design modulare, con l'ormai tradizionale plancia magnetica rimovibile per la sostituzione degli stick, la novità rappresentata dai pulsanti laterali SAX e una dotazione di quattro tasti posteriori, due dei quali possono però essere eventualmente neutralizzati (come i già citati SAX) montando delle coperture piatte tramite uno strumento incluso nella confezione. A differenza di quello descritto nella recensione dello SCUF Instinct Pro, per il fattore di forma Envision si ispira al DualSense e vanta dunque un layout simmetrico degli analogici, sebbene non sia presente un touchpad centrale come nel dispositivo Sony. I pulsanti, ad ogni modo, non mancano: ce ne sono ben ventitré, senza considerare stick e d-pad, ed è possibile programmarli tutti. Sempre a proposito di pulsanti, quelli principali e il d-pad sono meccanici, equipaggiati con switch OMRON ad alta precisione; e il click che emettono è ben distinguibile, pur con una nota più acuta sul tasto B. Ottimo anche il feeling alla pressione dei dorsali, che appaiono molto stabili, mentre per quanto concerne i grilletti il selettore a scatto per l'azione istantanea è un'ottima idea che però difficilmente può essere messa in pratica al volo mentre si gioca, a causa delle levette cortissime: peccato. SCUF Envision Pro, il design dei grilletti e uno dei tasti laterali Dicevamo dei tasti speciali: ce ne sono undici in tutto, nella fattispecie quattro palette posteriori, due laterali e cinque collocati poco al di sopra della porta jack da 3,5 millimetri. La disposizione delle palette è la stessa vista sull'Instinct Pro, dunque parliamo di pulsanti ben integrati nel design, facilmente raggiungibili e capaci di donarci un effettivo vantaggio prestazionale tanto nelle esperienze single player quanto in quelle multiplayer. I tasti laterali SAX ci hanno invece lasciato perplessi, nel senso che è troppo facile premerli inavvertitamente e bisogna avere davvero un gran controllo per evitare di farlo, ma alla fine dei conti si tratta di una funzionalità opzionale: nella confezione dell'Envision sono presenti dei copritasto che possono neutralizzare sia i SAX che le palette centrali, rendendo più asciutto il setup. SCUF Envision Pro, d-pad e pulsanti principali sono dotati di switch meccanici OMRON Torniamo alla programmazione: installando il software gratuito iCUE è possibile modificare le funzioni di tutti i pulsanti dell'Envision, inclusi i cinque tasti extra presenti nella zona posteriore, a cui di default vengono assegnati controllo volume e messa in muto del microfono. Si possono salvare profili software o memorizzarli nell'hardware, nonché effettuare modifiche al volo ai pulsanti extra senza dover ricorrere all'applicazione. Sempre tramite iCUE ci viene data la possibilità di personalizzare la striscia LED RGB nella parte bassa del pad, scegliendo fra preset tradizionali o creandone di nuovi. Non mancano infine le opzioni relative alla sensibilità degli input, alla determinazione delle zone morte, all'impostazione di pressioni dinamiche, lineari, esponenziali o aggressive: potremo, insomma, plasmare il controller esattamente in base alle nostre preferenze. SCUF Envision Pro privo della plancia magnetica Scheda tecnica SCUF Envision Pro Design analogici: simmetrico

simmetrico Compatibilità: PC

PC Connettività: cablato, 2,4 GHz

cablato, 2,4 GHz Lunghezza cavo: 2 metri

2 metri Pulsanti: 23 più analogici e d-pad

23 più analogici e d-pad Parti sostituibili: stick analogici

stick analogici Programmabile: sì, tre profili

sì, tre profili Porte: USB-C, jack 3,5 millimetri

USB-C, jack 3,5 millimetri Autonomia: fino a 17 ore

fino a 17 ore Extra: due stick analogici di ricambio, quattro copritasto

due stick analogici di ricambio, quattro copritasto Dimensioni: 165 x 107,5 x 63,5 millimetri

165 x 107,5 x 63,5 millimetri Peso: 285 grammi

285 grammi Prezzo: 199,99€

Design SCUF Envision Pro, uno degli stick analogici extra inclusi nella confezione, molto più alto del normale Sul piano del design, SCUF Envision Pro riprende le forme del DualSense pur introducendo alcune importanti variazioni, vedi ad esempio i grilletti sostanzialmente più lunghi (e migliori) in corrispondenza di un corpo centrale meno spesso, nonché la già citata mancanza del touchpad centrale, sostituito da una bella serigrafia dai motivi esagonali che ritroviamo anche sui trigger. I cinque pulsanti extra collocati nella parte bassa del controller si integrano perfettamente con l'estetica e risultano impreziositi dalla striscia LED RGB programmabile, che conferisce ulteriore personalità a un dispositivo già di per sé dotato di un certo carattere, specie nella versione con colorazione grigia (c'è anche bianco), con il tocco di vivacità rappresentato dagli anelli arancioni che circondano gli stick.

Esperienza d'uso SCUF Envision Pro vanta un'ergonomia eccellente Abbiamo provato SCUF Envision Pro per diverse ore e con diversi titoli. L'installazione del software iCUE si rende necessaria per le varie personalizzazioni e per gli aggiornamenti, ma grazie ai profili hardware e alla possibilità di assegnare funzionalità ai pulsanti speciali al volo ci si ritrova abbastanza indipendenti durante le sessioni di gioco, senza l'obbligo di dover ricorrere all'applicazione per qualsiasi modifica. L'ergonomia è fondamentalmente la stessa del DualSense, ma si percepisce molto bene la qualità premium del prodotto SCUF, tanto in termini di solidità e materiali quanto nel feedback alla pressione, grazie all'impiego degli switch meccanici OMRON che conferiscono ai tasti principali una sostanziale marcia in più. Sia cablato che collegato in wireless tramite l'adattatore USB, il dispositivo si conferma preciso e reattivo, con un'autonomia in modalità wireless che ci è sembrata esattamente quella dichiarata dal produttore. SCUF Envision Pro, l'applicazione delle coperture per le due palette centrali Durante i test abbiamo ripreso in mano Returnal, lo spettacolare sparatutto roguelike di Housemarque, trovando conforto nella possibilità di assegnare alle palette salto e scatto, così da non dover mai alzare i pollici dagli stick analogici durante le fasi di combattimento più frenetiche. Allo stesso modo, ci siamo nuovamente immersi nell'azione di Ratchet & Clank: Rift Apart, ritrovandoci molto più competitivi. Quelle stesse funzioni tornano ovviamente comode con gli sparatutto, specie quelli online: le missioni cooperative di Payday 3 traggono vantaggio dai meccanismi di ricarica e salto assegnati in questa maniera, e ciò vale a maggior ragione nelle esperienze PvP come Call of Duty: Warzone e Apex Legends, che riescono a sfruttare molto bene questi spunti negli scontri ravvicinati.