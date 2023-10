Super Mario Bros. Wonder in origine aveva il commento dal vivo, anche in versione Tsundere

Gli sviluppatori di Super Mario Bros. Wonder hanno svelato che inizialmente il gioco includeva il commento dal vivo, con una voce che avrebbe dunque commentato le azioni del giocatore come accade negli sport, e tra quelle disponibili a quanto pare ce n'era anche una in versione "tsundere".

Questo dettaglio è stato svelato in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Nintendo dal game designer Koichi Hayashida, che ha spiegato che gli sviluppatori hanno lavorato seriamente a questa idea per circa sei mesi prima di scartarla.

"Abbiamo passato circa sei mesi a sviluppare seriamente il commento dal vivo. Abbiamo provato ad aggiungere voci che corrispondessero alle azioni dei giocatori. Anche se abbiamo aggiunto diverse voci, nel team sono iniziate a sorgere domande del tipo: "Chi sta facendo questa telecronaca?". C'era qualcosa che non quadrava. (Ride)"

Il director Shiro Mouri inoltre ha aggiunto che il commento dal vivo aveva una voce standard, molto generica, e una da "tsudendere" che si è rivelata molto apprezzata dagli sviluppatori. Per chi non sapesse cosa significa tsundere, è un termine giapponese che indica una tipologia di personaggio, molto diffuso in ambito di manga e anime, molto freddo e distaccato, ma che ha anche un lato più dolce e affettuoso.

"Anche il team era equamente diviso tra favorevoli e contrari. (Risate) La voce predefinita era molto generica, come quella di un giornalista, ma si poteva scegliere di passare a un commento tsundere", ha detto Mouri. "In effetti, stando ai nostri test di gioco, un bel po' di persone sono passate al commento tsundere. (Risate)"