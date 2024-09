Super Mario Bros. Wonder cala di prezzo su Amazon Italia: vediamo la promozione per il gioco Nintendo Switch

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Super Mario Bros. Wonder , il più recente platform 2D della saga di Mario per Nintendo Switch. Lo sconto è del 14% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 49.98€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza 1,01€. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Super Mario Bros. Wonder

Parliamo del più recente gioco di piattaforme 2D della saga di Super Mario, come detto: erano passati dieci anni dal precedente titolo di Super Mario Bros. È disponibile solo per Nintendo Switch. Possiamo vestire i panni di Mario così come di altri personaggi storici della saga, compresi Luigi, Peach, Toad ma anche Daisy e Yoshi. Dispone poi di multiplayer online e in locale, per giocare da soli o con gli amici in qualsiasi situazione.

Super Mario Bros. Wonder include varie novità e uno stile unico, con fiori canterini, la trasformazione in Elefante che tanto è piaciuta ai giocatori durante il periodo di pubblicità e non solo.