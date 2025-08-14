Il mouse wireless GravaStar Mercury X Pro è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile il mouse wireless GravaStar Mercury X Pro al minimo storico, ovvero 143,95 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, cioè 169,95 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da Gravastar Europe e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del mouse GravaStar Mercury X Pro

Si tratta di un mouse dal design molto particolare a scheletro cavo, con flusso d'aria massimizzato con telaio in lega di magnesio, resistente e leggero. Ciò significa mantenere la mano fresca e asciutta anche dopo sessioni particolarmente lunghe e intense. Troviamo inoltre un sensore 32.000 DPI che offre grande precisione, ed è ideale sia per FPS frenetici che per giochi MOBA.

GravaStar Mercury X Pro

Il mouse, inoltre, è molto leggero (pesa 49 g), mentre il design ergonomico garantisce comfort anche dopo molte ore. Ad arricchire il tutto sono pulsanti completamente programmabili e illuminazione RGB tramite software personalizzabile, oltre a connettività flessibili con Bluetooth, wireles 2.4G o cablata.