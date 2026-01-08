Eastward è in super offerta su Instant Gaming: lo paghi pochissimo e ti godi un ottimo action RPG

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una super promozione su Eastward, titolo del 2021 che viene messo in offerta con uno sconto dell'86% per un costo totale e finale d'acquisto di 4,20€ (IVA inclusa) . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Eastward è un videogioco action-adventure RPG sviluppato da Pixpil e pubblicato da Chucklefish, uscito nel 2021 su Nintendo Switch, Windows e macOS, e successivamente arrivato anche su Xbox One nel 2022. Il titolo si distingue per il suo stile artistico in pixel art e per una narrazione intensa ambientata in un mondo post-apocalittico.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay combina combattimenti, esplorazione e risoluzione di enigmi, basandosi sull'uso alternato di due protagonisti con abilità complementari. John, un minatore burbero ma protettivo, è specializzato nel combattimento: utilizza armi, bombe e può spostare oggetti pesanti. Sam, una misteriosa ragazza dotata di poteri speciali, svolge invece un ruolo di supporto, stordendo i nemici, eliminando campi pericolosi con una sfera di energia e passando attraverso spazi stretti.

Il gioco è suddiviso in capitoli, ciascuno con aree da esplorare, obiettivi specifici e personaggi non giocanti con cui interagire. La storia è ambientata in un futuro prossimo devastato dal MIASMA, una piaga tossica che ha quasi annientato l'umanità. I sopravvissuti si sono rifugiati nel sottosuolo, mentre la superficie è stata riconquistata dalla natura. Qui la nostra recensione.