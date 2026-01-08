0

Prenota Pokémon Pokopia al prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita del gioco si avvicina sempre di più

Su Amazon è possibile prenotare una propria copia Switch 2 di Pokémon Pokopia, il nuovo titolo che strizza l'occhio ad Animal Crossing.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/01/2026
News

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Pokémon Pokopia per Nintendo Switch 2 al prezzo totale e finale di 79,99€. Puoi prenotare la tua copia del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Pokémon Pokopia è una nuova e affascinante avventura ambientata in un mondo da ricostruire, dove creatività, collaborazione e amore per i Pokémon sono al centro dell'esperienza. Nei panni di Ditto, il Pokémon mutaforma, il tuo compito sarà trasformare una terra abbandonata in un luogo vivo, accogliente e ricco di habitat pensati su misura per una grande varietà di Pokémon.

Ulteriori dettagli sul gioco

Durante il gioco potrai creare e personalizzare habitat, ascoltare ed esaudire le richieste dei Pokémon e collaborare direttamente con loro, imparando le loro mosse per rendere il mondo sempre più ospitale. Le attività disponibili sono numerose e rilassanti: potrai raccogliere bacche, legna e pietre, coltivare ortaggi, curare i campi, costruire mobili e progettare case uniche per i Pokémon che incontrerai nel tuo viaggio.

71 6Uznc4Xl Ac Sl1500

Pokémon Pokopia offre anche tante possibilità di gioco in multiplayer, permettendo fino a 4 giocatori di collaborare nella creazione del mondo. Grazie alla compatibilità con Gameshare, potrai condividere l'esperienza anche con amici che non possiedono il gioco, persino su Nintendo Switch.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
