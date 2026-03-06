Il trailer di lancio di Pokémon Pokopia è buffo e coloratissimo

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Pokémon Pokopia, il sorprendente cozy game disponibile su Nintendo Switch 2 che viene presentato nel video con tanti dettagli ma soprattutto con tanti colori e buffi personaggi.
Sviluppato da Omega Force, il team noto per la serie Dynasty Warriors, Pokémon Pokopia propone una struttura sandbox fortemente influenzata da Minecraft e arricchita da missioni che guidano gli utenti alla scoperta del mondo di gioco e delle sue meccaniche.
Protagonista dell'avventura è Ditto, il celebre Pokémon trasformista, che si risveglia in una misteriosa Landa Rinsecchita, abbandonata sia dagli esseri umani che dai Pokémon. L'unica presenza rimasta è quella del Professor Tangrowth, una versione erudita dell'omonimo Pokémon.
Tangrowth aiuta Ditto a capire cosa sia successo e lo guida nella ricostruzione dello scenario affinché torni a essere abitabile. Per riuscirci, tuttavia, il nostro personaggio dovrà trovare altri membri della sua specie e imparare nuove mosse utili alla terraformazione del territorio.
Un'esperienza sorprendente
Il gioco con la media dei voti più alta di tutta la serie su Metacritic, Pokémon Pokopia mette in campo un'esperienza sorprendente, in cui le abilità dei Pokémon diventano strumenti al servizio della nostra missione.
Impegnati a costruire e manipolare blocchi, proprio come nel già citato Minecraft, avremo la possibilità di distruggere materiali, riposizionarli e utilizzare centinaia di oggetti per trasformare le aree devastate in un vero paradiso dei Pokémon.
Accanto alla costruzione libera esistono tuttavia anche progetti più complessi, con alcune strutture che richiedono di raccogliere materiali specifici e reclutare Pokémon con determinate competenze, il tutto nell'ambito di una campagna che tiene impegnati per circa trenta ore.