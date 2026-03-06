Il trailer di lancio di Pokémon Pokopia è buffo e coloratissimo

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Pokémon Pokopia, il sorprendente cozy game disponibile su Nintendo Switch 2 che viene presentato nel video con tanti dettagli ma soprattutto con tanti colori e buffi personaggi.

Sviluppato da Omega Force, il team noto per la serie Dynasty Warriors, Pokémon Pokopia propone una struttura sandbox fortemente influenzata da Minecraft e arricchita da missioni che guidano gli utenti alla scoperta del mondo di gioco e delle sue meccaniche.

Protagonista dell'avventura è Ditto, il celebre Pokémon trasformista, che si risveglia in una misteriosa Landa Rinsecchita, abbandonata sia dagli esseri umani che dai Pokémon. L'unica presenza rimasta è quella del Professor Tangrowth, una versione erudita dell'omonimo Pokémon.

Tangrowth aiuta Ditto a capire cosa sia successo e lo guida nella ricostruzione dello scenario affinché torni a essere abitabile. Per riuscirci, tuttavia, il nostro personaggio dovrà trovare altri membri della sua specie e imparare nuove mosse utili alla terraformazione del territorio.