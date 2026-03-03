Pokémon Pokopia è il gioco con la media dei voti più alta di tutta la serie su Metacritic

Pokémon Pokopia sta ricevendo un'accoglienza estremamente positiva dalla stampa specializzata, che ha premiato il simulatore di vita cozy sviluppato da Game Freak e Omega Force con valutazioni altissime. Al punto che, al momento, può vantare la media recensioni più alta dell'intero franchise su Metacritic.
Nel momento in cui scriviamo, il sito aggregatore indica per Pokopia un metascore di 88, che lo colloca al primo posto assoluto. Subito dietro troviamo Pokémon Y per Nintendo 3DS, anch'esso con 88 (probabilmente con uno scarto nei decimali), mentre Pokémon Sole e Pokémon Luna del 2016 chiudono il podio con 87.
Grande stacco con i giochi più recenti
Il distacco rispetto alle produzioni più recenti della serie, tra capitoli principali e spin‑off, è ancora più evidente. Il puzzle game Pokémon Friends, uscito la scorsa estate, si ferma a 62, GCC Pokémon Pocket del 2024 raggiunge 75, mentre Pokémon Scarlatto si attesta su 72.
Pokopia è inoltre uno dei pochissimi spin‑off della serie a superare la soglia degli 80 di media: l'unico altro titolo a riuscirci è Pokémon Conquest del 2012 per Nintendo DS, nato dal crossover con la serie strategica Nobunaga no Yabō. Subito sotto si collocano New Pokémon Snap e Pokkén Tournament DX, entrambi con 79.
Di seguito la top 20 di Metacritic:
- Pokémon Pokopia - 88
- Pokémon Y - 88
- Pokémon Sole - 87
- Pokémon Luna - 87
- Pokémon X - 87
- Pokémon Bianco - 87
- Pokémon Nero - 87
- Pokémon SoulSilver - 87
- Pokémon HeartGold - 87
- Pokémon Perla - 85
- Pokémon Diamante - 85
- Pokémon Ultraluna - 84
- Pokémon Ultrasole - 84
- Leggende Pokémon Arceus - 83
- Pokémon Rubino Omega - 83
- Pokémon Platino - 83
- Pokémon Zaffiro Alpha - 82
- Pokémon Rubino - 82
- Pokémon Verde Foglia - 81
- Pokémon Rosso Fuoco - 81
Vi ricordiamo che Pokémon Pokopia sarà disponibile a partire dal 5 marzo. Al momento, il life-sim può vantare di essere anche il titolo con le recensioni migliori di tutto il 2026.