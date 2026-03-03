Pokémon Pokopia è il gioco con la media dei voti più alta di tutta la serie su Metacritic

Pokémon Pokopia sta ricevendo un'accoglienza estremamente positiva dalla stampa specializzata, che ha premiato il simulatore di vita cozy sviluppato da Game Freak e Omega Force con valutazioni altissime. Al punto che, al momento, può vantare la media recensioni più alta dell'intero franchise su Metacritic.

Nel momento in cui scriviamo, il sito aggregatore indica per Pokopia un metascore di 88, che lo colloca al primo posto assoluto. Subito dietro troviamo Pokémon Y per Nintendo 3DS, anch'esso con 88 (probabilmente con uno scarto nei decimali), mentre Pokémon Sole e Pokémon Luna del 2016 chiudono il podio con 87.