The Division Resurgence ha una data di uscita su iOS e Android, aperte le pre-registrazioni

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, arrivano importanti novità su The Division Resurgence, il nuovo capitolo della serie Ubisoft sviluppato per dispositivi mobile iOS e Android. La più rilevante è la data di uscita, fissata al 31 marzo 2026.

Sono già disponibili anche le pre‑registrazioni: da qui è possibile raggiungere la pagina dedicata del Google Play Store per Android, mentre qui si trova quella dell'App Store per iOS. Registrandosi in anticipo si potranno ottenere ricompense esclusive al lancio, tra cui skin dorate per le armi e il set estetico "Pompiere di NYC".