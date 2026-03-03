The Division Resurgence ha una data di uscita su iOS e Android, aperte le pre-registrazioni

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, arrivano importanti novità su The Division Resurgence, il nuovo capitolo della serie Ubisoft sviluppato per dispositivi mobile iOS e Android. La più rilevante è la data di uscita, fissata al 31 marzo 2026.
Sono già disponibili anche le pre‑registrazioni: da qui è possibile raggiungere la pagina dedicata del Google Play Store per Android, mentre qui si trova quella dell'App Store per iOS. Registrandosi in anticipo si potranno ottenere ricompense esclusive al lancio, tra cui skin dorate per le armi e il set estetico "Pompiere di NYC".
Un nuovo sguardo a Resurgence
L'annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul sito ufficiale, accompagnato da un video commentato dall'executive producer Fabrice Navrez, visibile qui sotto.
Nel filmato lo sviluppatore offre una panoramica del gameplay del nuovo titolo. The Division Resurgence è uno sparatutto GDR in terza persona ambientato in un open world MMO condiviso. La storia si svolge in una New York contemporanea devastata da una crisi, dopo che un'epidemia virale ha generato caos e portato al collasso del governo degli Stati Uniti.
I giocatori vestiranno i panni di un agente della Strategic Homeland Division, con l'obiettivo di ristabilire l'ordine, combattere le fazioni ostili, proteggere i civili e contribuire alla ricostruzione della città. Come nella serie principale, sarà possibile affrontare contenuti PvE in cooperativa o sfidare altri giocatori nelle modalità PvP.