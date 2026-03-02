0

iPhone 17e: arriva l'annuncio di Apple, il nuovo smartphone per la fascia più accessibile monta A19 e una fotocamera da 48 MP

Apple presenta iPhone 17e con chip A19 a 3 nm, 256 GB di base, MagSafe e modem C1X. Offre OLED 6,1", fotocamera 48 MP, 4K Dolby Vision e funzioni satellitari.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/03/2026
iPhone 17e

Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPhone 17e, ampliando la famiglia iPhone 17 con una proposta più accessibile ma dotata di specifiche avanzate. Il dispositivo integra il chip A19 a 3 nanometri, supporta MagSafe e raddoppia la memoria di base, partendo ora da 256 GB.

Il design prevede una scocca in alluminio di grado aerospaziale con certificazione IP68 e protezione Ceramic Shield 2, più resistente ai graffi e con trattamento antiriflesso migliorato. Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con luminosità HDR fino a 1200 nit, compatibile con Dolby Vision. Non mancano Face ID e il tasto Azione personalizzabile. I colori disponibili sono nero, bianco e soft pink.

CPU, GPU, SoC e autonomia dell'iPhone 17e

Il chip A19 offre CPU a sei core e GPU a quattro core con supporto a titoli AAA e ray tracing hardware, mentre il Neural Engine a 16 core è ottimizzato per Apple Intelligence. Il nuovo modem C1X, sviluppato internamente, garantisce velocità fino a due volte superiori rispetto al modello precedente e consumi ridotti del 30% rispetto al modem di iPhone 16 Pro.

Le scorte di iPhone 16e stanno terminando: Apple si prepara ad iPhone 17e che avrà Dynamic Island e chip A19 Le scorte di iPhone 16e stanno terminando: Apple si prepara ad iPhone 17e che avrà Dynamic Island e chip A19

L'autonomia è dichiarata "all-day" e la ricarica avviene tramite USB-C, con il 50% in circa 30 minuti. Grazie a MagSafe e Qi2 si arriva fino a 15W in wireless. Il comparto fotografico include una fotocamera Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica, modalità Ritratto migliorata e HDR evoluto. I video possono essere registrati in 4K Dolby Vision fino a 60 fps con audio spaziale e nuove opzioni Audio Mix.

Prezzi e disponibilità in Italia di iPhone 17e

Sono supportate funzioni satellitari come SOS Emergenze, Messaggi via satellite e Rilevamento incidenti. Basato su iOS 26, iPhone 17e integra traduzione in tempo reale, Call Screening e filtri per messaggi sconosciuti.

iPhone 17e
iPhone 17e

In Italia sarà disponibile dall'11 marzo a partire da 729 euro per la versione 256 GB e 979 euro per la 512 GB, con preordini dal 4 marzo. Che cosa ne pensate, a primo impatto, di questo smartphone? Rappresenta, per voi, una buona soluzione in termini di rapporto qualità-prezzo? Fateci le vostre considerazioni nei commenti.

#Tecnologia
