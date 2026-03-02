iPhone 17e: arriva l'annuncio di Apple, il nuovo smartphone per la fascia più accessibile monta A19 e una fotocamera da 48 MP

Il design prevede una scocca in alluminio di grado aerospaziale con certificazione IP68 e protezione Ceramic Shield 2 , più resistente ai graffi e con trattamento antiriflesso migliorato. Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con luminosità HDR fino a 1200 nit, compatibile con Dolby Vision. Non mancano Face ID e il tasto Azione personalizzabile. I colori disponibili sono nero, bianco e soft pink .

Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPhone 17e , ampliando la famiglia iPhone 17 con una proposta più accessibile ma dotata di specifiche avanzate. Il dispositivo integra il chip A19 a 3 nanometri , supporta MagSafe e raddoppia la memoria di base, partendo ora da 256 GB .

CPU, GPU, SoC e autonomia dell'iPhone 17e

Il chip A19 offre CPU a sei core e GPU a quattro core con supporto a titoli AAA e ray tracing hardware, mentre il Neural Engine a 16 core è ottimizzato per Apple Intelligence. Il nuovo modem C1X, sviluppato internamente, garantisce velocità fino a due volte superiori rispetto al modello precedente e consumi ridotti del 30% rispetto al modem di iPhone 16 Pro.

L'autonomia è dichiarata "all-day" e la ricarica avviene tramite USB-C, con il 50% in circa 30 minuti. Grazie a MagSafe e Qi2 si arriva fino a 15W in wireless. Il comparto fotografico include una fotocamera Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica, modalità Ritratto migliorata e HDR evoluto. I video possono essere registrati in 4K Dolby Vision fino a 60 fps con audio spaziale e nuove opzioni Audio Mix.