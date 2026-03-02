AliExpress prova a sfidare la crisi: codici sconto disponibili per risparmiare sulle memorie Lexar

Su AliExpress, sono presenti e disponibili una serie di codici sconto che andranno a farvi risparmiare sull'acquisto di tre diversi modelli di memorie RAM Lexar. Ecco di quali si tratta con relativi coupon e prezzi:

Le differenze fra questi modelli di memorie RAM Lexar

La Lexar ARES RGB DDR5 16GB punta su un equilibrio tra prestazioni e stabilità. È progettata per il gaming moderno, integra ECC on-die per la correzione degli errori e un PMIC (Power Management Integrated Circuit) che migliora l'efficienza energetica. Il dissipatore in alluminio favorisce una buona gestione termica. La Lexar DDR5 16GB CL36 6000MHz rappresenta una soluzione più essenziale.

Offre frequenze fino a 6000 MHz con latenza CL36 e tensione di 1,35V, risultando adatta a configurazioni desktop orientate alle prestazioni pure. Infine la Lexar THOR DDR5 offre prestazioni elevate con forte potenziale di overclocking grazie a chip selezionati e PMIC integrato. Integra illuminazione RGB evoluta e sincronizzabile, design mecha in alluminio sabbiato e sistema di raffreddamento efficiente. Garantisce bassa latenza, frame rate stabile e ottimo supporto per gaming competitivo e creazione IA.