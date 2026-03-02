Thermalright in offerta su AliExpress: dissipatori, PSU e AIO a prezzo scontato

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate ai prodotti Thermalright, tra dissipatori ad aria, sistemi a liquido, alimentatori modulari e accessori con display LCD. I prezzi scendono grazie ai codici sconto indicati, validi per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attivi fino al 7 marzo compreso.
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE V2 - 42,32 € (da 46,32 €) con codice ITPS4
- Thermalright Trofeo Vision LCD 9.16" - 39,25 € (da 43,25 €) con codice ITPS4
- Thermalright TR-KG850 White (850W) - 80,40 € (da 89,40 €) con codice ITPS9
- Thermalright TR-TGFX850 SFX Gold - 82,94 € (da 91,94 €) con codice ITPS9
- Thermalright TR-KG850 Black (850W) - 70,70 € (da 79,70 €) con codice ITPS9
- Thermalright TL-M12Q Fan - 11,95 €
- Thermalright FW 360 ARGB AIO - 89,81 € (da 98,81 €) con codice ITPS9
- Thermalright Stream Vision 360 - 129,66 € (da 142,66 €) con codice ITPS13
- Thermalright Trofeo Vision LCD AIO Display 9.16" - 40,49 € (da 44,49 €) con codice ITPS4
La selezione copre praticamente ogni esigenza per un PC gaming moderno. Il Peerless Assassin 120 SE V2 è uno dei dissipatori ad aria più apprezzati per rapporto qualità-prezzo, compatibile con socket LGA1851, LGA1700, AM5 e AM4. Per chi preferisce il raffreddamento a liquido, i modelli FW 360 ARGB e Stream Vision 360 offrono radiatori da 360 mm e display LCD magnetici per personalizzare il proprio setup.
Non mancano gli alimentatori modulari come i TR-KG850 e TR-TGFX850, compatibili con ATX 3.0/3.1 e PCIe 5.0, ideali per build con GPU di nuova generazione. Con le offerte attive fino al 7 marzo, questa gamma Thermalright rappresenta un'occasione interessante per aggiornare o completare una configurazione PC con componenti affidabili e moderni a un prezzo più conveniente rispetto al listino abituale.