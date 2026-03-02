0

Thermalright in offerta su AliExpress: dissipatori, PSU e AIO a prezzo scontato

Componenti per PC gaming tra aria e liquido, con alimentatori ATX 3.1 e display LCD integrati: offerte valide fino al 7 marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   02/03/2026
Thermaltake TR-KG850

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate ai prodotti Thermalright, tra dissipatori ad aria, sistemi a liquido, alimentatori modulari e accessori con display LCD. I prezzi scendono grazie ai codici sconto indicati, validi per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attivi fino al 7 marzo compreso.

La selezione copre praticamente ogni esigenza per un PC gaming moderno. Il Peerless Assassin 120 SE V2 è uno dei dissipatori ad aria più apprezzati per rapporto qualità-prezzo, compatibile con socket LGA1851, LGA1700, AM5 e AM4. Per chi preferisce il raffreddamento a liquido, i modelli FW 360 ARGB e Stream Vision 360 offrono radiatori da 360 mm e display LCD magnetici per personalizzare il proprio setup.

Non mancano gli alimentatori modulari come i TR-KG850 e TR-TGFX850, compatibili con ATX 3.0/3.1 e PCIe 5.0, ideali per build con GPU di nuova generazione. Con le offerte attive fino al 7 marzo, questa gamma Thermalright rappresenta un'occasione interessante per aggiornare o completare una configurazione PC con componenti affidabili e moderni a un prezzo più conveniente rispetto al listino abituale.

