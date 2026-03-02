Arknights: Endfield presenta la versione 1.1 con data di uscita, nuovi personaggi e contenuti

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno presentato la versione 1.1 di Arknights: Endfield, il primo grande aggiornamento dopo il lancio avvenuto a gennaio e che includerà, oltre a nuovi contenuti, i primi cambiamenti basati sui feedback dei giocatori.
L'update, intitolato "Old Deep Water Dies, by Rising Tide It is Denied", sarà disponibile dal 12 marzo su PC, mobile e PS5. Tra le novità principali troviamo due nuovi operatori: la caster sei stelle Tangtang, specializzata in danni ad area di elemento ghiaccio, e Rossi, un'altra unità a 6 stelle focalizzata sui danni fisici, sull'applicazione di vulnerabilità e sul supporto ai DPS della squadra.
Nuove aree, sistemi di fabbricazione, ricompense ed ottimizzazioni
L'aggiornamento introduce diverse novità per il SIA, tra cui nuove tecnologie come l'Hydro Mining Rig, che permette di estrarre il nuovo materiale Cuprium sfruttando il flusso d'acqua invece dell'elettricità. Arrivano anche nuovi condotti per il trasporto dei liquidi e unità dedicate al trattamento delle acque.
Sul fronte dell'esplorazione debutta la nuova area di Wuling, il Qingbo Stockade, accompagnata da una storia inedita che vede l'Endministrator indagare sulle tensioni con Wuling City e sull'arrivo di Nefarith e Ardashir.
Per quanto riguarda le ricompense, oltre alle 135 pull gratuite del periodo di lancio, sono previsti nuovi bonus per i giocatori alle prime armi, due eventi di accesso giornaliero e un aggiornamento del Pass Battaglia, che ora consente di ottenere periodicamente permessi di reclutamento. Arrivano anche nuove attività a tempo limitato, come Exploration Day e Survival Training.
L'update include inoltre numerose ottimizzazioni richieste dalla community: costruzione più precisa grazie a un buffer ampliato, HUD migliorato durante l'uso delle zipline, operatori che entrano negli Spazi Protocollari con HP ed energia al massimo e telegraph degli attacchi nemici più leggibili. Debutta anche un nuovo sistema di ottimizzazione dell'equipaggiamento avanzato, il Valley Multi-Line Engraving Kit, che permette di creare essenze con tre statistiche personalizzate.
Infine, è stata anticipata anche la versione 1.2, già in sviluppo, che espanderà ulteriormente Talos-II con una nuova storyline dedicata all'assedio della Xiranite Dam, due mappe aggiuntive, un nuovo avamposto e un sistema produttivo basato sui fluidi per il SIA.