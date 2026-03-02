Arknights: Endfield presenta la versione 1.1 con data di uscita, nuovi personaggi e contenuti

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno presentato la versione 1.1 di Arknights: Endfield, il primo grande aggiornamento dopo il lancio avvenuto a gennaio e che includerà, oltre a nuovi contenuti, i primi cambiamenti basati sui feedback dei giocatori.

L'update, intitolato "Old Deep Water Dies, by Rising Tide It is Denied", sarà disponibile dal 12 marzo su PC, mobile e PS5. Tra le novità principali troviamo due nuovi operatori: la caster sei stelle Tangtang, specializzata in danni ad area di elemento ghiaccio, e Rossi, un'altra unità a 6 stelle focalizzata sui danni fisici, sull'applicazione di vulnerabilità e sul supporto ai DPS della squadra.