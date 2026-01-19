Arknights: Endfield arriva su PS5, PC e mobile: data e orario dei preload e apertura dei server

Forte di oltre 35 milioni di preregistrazioni a livello globale, l'action GDR free‑to‑play Arknights: Endfield è ormai vicinissimo al debutto su PC, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android. Vediamo nel dettaglio date e orari per l'apertura dei server e per l'attivazione dei preload.

Secondo le informazioni ufficiali, sarà possibile iniziare a giocare ad Arknights: Endfield su tutte le piattaforme a partire dalle 02:00 italiane di giovedì 22 gennaio. Il gioco può essere scaricato tramite PlayStation Store per PS5 (al momento è visibile solo il pacchetto preordine da 9,99 euro, ma il titolo sarà gratuito al lancio), tramite Google Play Store per Android, App Store per iOS e, su PC, attraverso due opzioni: il client ufficiale disponibile sul sito del gioco oppure la versione per Epic Games Store.