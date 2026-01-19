Arknights: Endfield arriva su PS5, PC e mobile: data e orario dei preload e apertura dei server

Forte di oltre 35 milioni di preregistrazioni a livello globale, l'action GDR free‑to‑play Arknights: Endfield è ormai vicinissimo al debutto su PC, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android. Vediamo nel dettaglio date e orari per l'apertura dei server e per l'attivazione dei preload.
Secondo le informazioni ufficiali, sarà possibile iniziare a giocare ad Arknights: Endfield su tutte le piattaforme a partire dalle 02:00 italiane di giovedì 22 gennaio. Il gioco può essere scaricato tramite PlayStation Store per PS5 (al momento è visibile solo il pacchetto preordine da 9,99 euro, ma il titolo sarà gratuito al lancio), tramite Google Play Store per Android, App Store per iOS e, su PC, attraverso due opzioni: il client ufficiale disponibile sul sito del gioco oppure la versione per Epic Games Store.
I dettagli del preload e dimensioni
I preload inizieranno tra pochissime ore: nello specifico alle 03:00 italiane di martedì 20 gennaio. Sarà possibile avviare il download anticipato tramite i link indicati sopra. L'unica eccezione, al momento, sembra essere la versione PS5: attualmente è disponibile solo il pacchetto a pagamento, ma non è escluso che nelle prossime ore venga aggiunta la versione gratuita per consentire il preload a tutti gli utenti.
Per quanto riguarda le dimensioni del download, non ci sono ancora dati ufficiali, ma possiamo basarci sui requisiti di sistema: circa 60 GB per la versione PC e 28 GB per mobile, mentre la versione PS5 dovrebbe collocarsi presumibilmente a metà strada.
Per chi non lo conoscesse, Arknights: Endfield è un action GDR free‑to‑play con meccaniche gacha, ambientato nello stesso universo del celebre titolo mobile Arknights. A differenza dell'originale, basato su dinamiche tower defense, qui troviamo un gameplay più orientato all'esplorazione, all'azione e alla costruzione di infrastrutture, con la possibilità di espandere fabbriche e ottimizzare la produzione di risorse.
Il gioco ci porta su Talos‑II, un pianeta duro e imprevedibile, dove condizioni ambientali estreme e creature ostili mettono alla prova la sopravvivenza delle colonie umane. Il giocatore veste i panni dell'Endministrator della Endfield Industries, incaricato di coordinare un team di operatori specializzati, costruire avamposti e indagare sulle anomalie che minacciano la stabilità del pianeta.