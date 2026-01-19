Svelati i requisiti PC di Marathon minimi e raccomandati, sono molto accessibili

Con l'annuncio della data di uscita e l'inizio dei preorder, il team di Bungie ha aggiornato la pagina Steam di Marathon, indicando i requisiti di sistema ufficiali della versione PC.
I requisiti minimi risultano praticamente identici a quelli già emersi nell'aprile dello scorso anno: si parla di una GTX 1050 Ti, una RX 5500 XT o una Intel Arc A580, abbinate a un Intel i5‑6600 o un Ryzen 5 2600. Nuovi ma altrettanto abbordabili i requisiti raccomandati: Bungie suggerisce una configurazione con RTX 2060, RX 5700 XT o Intel Arc A770, affiancata da un Ryzen 5 3500 o un i5‑10400 e 16 GB di RAM. Non vengono specificati target di risoluzione, framerate o preset grafici, ma in genere i requisiti raccomandati puntano a garantire almeno 1080p e 60 fps, assicurando un'esperienza fluida e stabile.
Marathon arriva su PC e console a inizio marzo
Abbiamo elencato di seguito i requisiti di Marathon:
Minimi
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit (latest Service Pack)
- Processore: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600
- Memoria: 8 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, with ReBAR on)
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
Consigliati
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit (latest Service Pack)
- Processore: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB, with ReBAR on)
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
Vi ricordiamo che Marathon sarà disponibile dal 5 marzo, con i preordini disponibili da ora per la Standard, Deluxe e Collector's Edition. Oggi Bungie ha confermato anche l'arrivo di un'open beta a ridosso del lancio.