Annunciato il DualSense di Marathon in edizione limitata, prezzo e data di uscita

Il controller sarà disponibile nei negozi a partire dal 5 marzo , lo stesso giorno del debutto del titolo su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam), al prezzo di 84,99 euro . I preorder prenderanno il via il 29 gennaio alle 10:00 sullo store ufficiale direct.playstation e presso altri rivenditori autorizzati.

Vediamo in anteprima il controller con un trailer dedicato

Il DualSense è stato realizzato in stretta collaborazione con il team di Bungie, che ha contribuito con indicazioni sul design. Come mostrato nel trailer qui sotto, il controller adotta un'estetica fortemente ispirata al mondo futuristico e industriale di Marathon: la scocca e i grilletti sono completamente bianchi, mentre decorazioni verdi e nere, tra cui il logo del gioco al centro del touchpad, aggiungono carattere alla livrea. Completano il tutto piccole scritte e simboli posizionati nell'area della croce direzionale e dei pulsanti frontali.

"Eravamo entusiasti dell'opportunità di celebrare il lancio di Marathon con un design in edizione limitata capace di entusiasmare i nostri fan e il nostro team, e che sembrasse davvero parte del mondo che stiamo costruendo: qualcosa che potesse esistere naturalmente accanto agli altri oggetti del gioco, risultando funzionale, concreto e autentico nell'universo di Marathon", ha commentato il team di Bungie.

"Il nostro obiettivo era creare un design che rendesse omaggio alla grafica audace, ai colori vibranti e alla direzione artistica del gioco, così come al suo design industriale, all'architettura e alle superfici e attrezzature ambientali. Il risultato è un'estetica che riflette l'equilibrio tra forma e funzione del mondo di Marathon, dove linee pulite, marcature mirate e accenti vividi si combinano per offrire qualcosa di futuristico ma credibile."

Come accennato in apertura, sono stati aperti anche i preordini di Marathon: ecco i dettagli sulle edizioni, i contenuti, i prezzi e i bonus pre-order.