Quali sono i giochi per Nintendo Switch migliorati su Switch 2? Lo rivela un trailer

Un trailer rivela quali sono i giochi per Nintendo Switch migliorati su Switch 2, ovverosia quei titoli che sulla nuova console ibrida giapponese possono godere di una risoluzione più alta, di un frame rate migliorato e magari di funzionalità extra.
Si parte dalla raccolta di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che su Nintendo Switch 2 girano con una grafica ottimizzata e con la possibilità di usufruire della modalità mouse del controller Joy-Con 2 durante la cooperativa.
Ci sono poi Super Mario Odyssey e Pokémon Scarlatto e Violetto, migliorati dal punto di vista tecnico (in particolare il frame rate nel gioco di Game Freak) e arricchiti dall'aggiunta del supporto a GameShare e all'HDR nel caso dell'avventura con protagonista l'idraulico baffuto.
A chiudere il trailer troviamo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (grafica ottimizzata e supporto all'HDR), 51 Worldwide Games (supporto a GameShare) e Captain Toad: Treasure Tracker (grafica ottimizzata e supporto a GameShare e HDR).
Un extra molto importante
Tempo fa abbiamo pubblicato un articolo con i giochi che avremmo voluto vedere in retrocompatibilità migliorativa su Nintendo Switch 2 prima che la console facesse il proprio debutto, e in effetti molti dei nostri desideri sono stati esauditi.
In generale, ci troviamo di fronte a una funzionalità davvero fondamentale per Switch 2, a fronte delle evidenti limitazioni tecniche del precedente modello, che in particolare con le produzioni third party soffriva a causa di risoluzioni troppo basse e frame rate problematici.