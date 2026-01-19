Quali sono i giochi per Nintendo Switch migliorati su Switch 2? Lo rivela un trailer

Un trailer rivela quali sono i giochi per Nintendo Switch migliorati su Switch 2, ovverosia quei titoli che sulla nuova console ibrida giapponese possono godere di una risoluzione più alta, di un frame rate migliorato e magari di funzionalità extra.

Si parte dalla raccolta di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che su Nintendo Switch 2 girano con una grafica ottimizzata e con la possibilità di usufruire della modalità mouse del controller Joy-Con 2 durante la cooperativa.

Ci sono poi Super Mario Odyssey e Pokémon Scarlatto e Violetto, migliorati dal punto di vista tecnico (in particolare il frame rate nel gioco di Game Freak) e arricchiti dall'aggiunta del supporto a GameShare e all'HDR nel caso dell'avventura con protagonista l'idraulico baffuto.

A chiudere il trailer troviamo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (grafica ottimizzata e supporto all'HDR), 51 Worldwide Games (supporto a GameShare) e Captain Toad: Treasure Tracker (grafica ottimizzata e supporto a GameShare e HDR).