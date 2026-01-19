0

Quali sono i giochi per Nintendo Switch migliorati su Switch 2? Lo rivela un trailer

Nintendo ha pubblicato un trailer che rivela alcuni dei giochi per Nintendo Switch che sono stati migliorati su Nintendo Switch 2, e che sfruttano le capacità della nuova console.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/01/2026
L'artwork di Super Mario Galaxy

Un trailer rivela quali sono i giochi per Nintendo Switch migliorati su Switch 2, ovverosia quei titoli che sulla nuova console ibrida giapponese possono godere di una risoluzione più alta, di un frame rate migliorato e magari di funzionalità extra.

Si parte dalla raccolta di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che su Nintendo Switch 2 girano con una grafica ottimizzata e con la possibilità di usufruire della modalità mouse del controller Joy-Con 2 durante la cooperativa.

Ci sono poi Super Mario Odyssey e Pokémon Scarlatto e Violetto, migliorati dal punto di vista tecnico (in particolare il frame rate nel gioco di Game Freak) e arricchiti dall'aggiunta del supporto a GameShare e all'HDR nel caso dell'avventura con protagonista l'idraulico baffuto.

A chiudere il trailer troviamo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (grafica ottimizzata e supporto all'HDR), 51 Worldwide Games (supporto a GameShare) e Captain Toad: Treasure Tracker (grafica ottimizzata e supporto a GameShare e HDR).

Un extra molto importante

Tempo fa abbiamo pubblicato un articolo con i giochi che avremmo voluto vedere in retrocompatibilità migliorativa su Nintendo Switch 2 prima che la console facesse il proprio debutto, e in effetti molti dei nostri desideri sono stati esauditi.

In generale, ci troviamo di fronte a una funzionalità davvero fondamentale per Switch 2, a fronte delle evidenti limitazioni tecniche del precedente modello, che in particolare con le produzioni third party soffriva a causa di risoluzioni troppo basse e frame rate problematici.

