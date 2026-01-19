Ball x Pit svela “The Regal Update”, con nuovi personaggi e funzionalità in arrivo a breve

Dopo il successo ottenuto al lancio su PC e console, Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun mantengono le promesse di un ricco supporto post‑lancio per Ball x Pit . Oggi hanno infatti presentato "The Regal Update" , un aggiornamento di grandi dimensioni in arrivo la prossima settimana.

Un'anteprima dei nuovi contenuti

Nel dettaglio, sono stati presentati due nuovi treasure seekers: Il Carouser, le cui sfere di ritorno orbitano attorno al personaggio, e la Falconiera, che può contare sull'aiuto di due falchi in grado di lanciare palline. A questi si aggiungono otto nuove tipologie di palline, oltre a nuove passive e ulteriori feature che verranno illustrate più avanti.

Sul finale il comunicato accenna anche a "una bella sorpresa che non vogliamo rovinare", che i fan potranno scoprire direttamente quando l'aggiornamento sarà disponibile, ovvero dal 26 gennaio.

Ball x Pit è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Switch 2 e nel catalogo Game Pass. Si tratta di un roguelite fantasy ad alto tasso di adrenalina e fortemente assuefacente, costruito attorno a meccaniche di brick‑breaking, fusione di sfere, costruzione della base e sopravvivenza roguelite. I giocatori devono affrontare orde di mostri in un pozzo senza fondo, fondendo palline con effetti diversi per creare strategie uniche e cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Un concept semplice, ma capace di conquistare un pubblico molto ampio.