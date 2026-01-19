Ball x Pit svela “The Regal Update”, con nuovi personaggi e funzionalità in arrivo a breve

Dopo il successo ottenuto al lancio su PC e console, Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun mantengono le promesse di un ricco supporto post‑lancio per Ball x Pit. Oggi hanno infatti presentato "The Regal Update", un aggiornamento di grandi dimensioni in arrivo la prossima settimana.
In uscita il 26 gennaio su tutte le piattaforme, la patch introdurrà nuovi personaggi, nuove palline e molto altro ancora.
Un'anteprima dei nuovi contenuti
Nel dettaglio, sono stati presentati due nuovi treasure seekers: Il Carouser, le cui sfere di ritorno orbitano attorno al personaggio, e la Falconiera, che può contare sull'aiuto di due falchi in grado di lanciare palline. A questi si aggiungono otto nuove tipologie di palline, oltre a nuove passive e ulteriori feature che verranno illustrate più avanti.
Sul finale il comunicato accenna anche a "una bella sorpresa che non vogliamo rovinare", che i fan potranno scoprire direttamente quando l'aggiornamento sarà disponibile, ovvero dal 26 gennaio.
Ball x Pit è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Switch 2 e nel catalogo Game Pass. Si tratta di un roguelite fantasy ad alto tasso di adrenalina e fortemente assuefacente, costruito attorno a meccaniche di brick‑breaking, fusione di sfere, costruzione della base e sopravvivenza roguelite. I giocatori devono affrontare orde di mostri in un pozzo senza fondo, fondendo palline con effetti diversi per creare strategie uniche e cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Un concept semplice, ma capace di conquistare un pubblico molto ampio.