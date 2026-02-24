0

Ball x Pit arriva su iOS e Android: ecco la data di uscita e il trailer

Il roguelite che ha colpito tanti giocatori nel 2025 con le sue sfere e i suoi pezzi in stile Tetris sta per arrivare anche su mobile: iOS e Android sono pronti ad accogliere Ball x Pit. Ecco data di uscita e trailer.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/02/2026
Un personaggio di Ball x Pit che sputa una sfera
Se siete sempre stati incuriositi da Ball x Pit, ma avete sempre avuto l'impressione che sarebbe stato più divertente giocarlo su smartphone e tablet, allora sarete felici di sapere che Ball x Pit è in arrivo su iOS e Android.

L'annuncio è avvenuto, come potete vedere poco sotto, con un trailer pubblicato su Bluesky da Devolver Digital, l'editore del roguelite. La data di uscita di questa versione è il 12 marzo 2026.

Il trailer di Ball x Pit in versione mobile

Ball x Pit è un roguelite nel quale dobbiamo esplorare una sorta di Babilonia sprofondata nella terra. Divisa in diversi livelli, la città ci manderà contro una serie di creature con la forma di pezzi del Tetris, che scenderanno dall'alto verso il basso mentre noi evitiamo i loro colpi e li bersagliamo con le nostre sfere.

In Ball x Pit abbiamo infatti a disposizione una serie di sfere speciali (più alcune piccole sferette più potenti di quanto si potrebbe pensare) che dispongono di effetti unici, come la possibilità di dare fuoco ai nemici, curarci e non solo. La parte interessante è che è possibile fondere le sfere a nostra disposizione per crearne di nuove e più potenti.

Inoltre, tra una partita e l'altra c'è una piccola fase da city builder, nella quale creare edifici per raccogliere risorse e ottenere nuovi potenziamenti, oltre che sbloccare nuovi personaggi che dispongono di capacità uniche, come sparare le sfere dal fondo dell'arena o disporre di uno scudo che respinge le nostre sfere potenziandole.

La versione mobile avrà gli stessi contenuti di quella per PC e console, compreso il recente Regal Update.

Segnalazione Errore
