Ball x Pit ora è disponibile anche per sistemi iOS e Android

L'editore Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun hanno annunciato l'uscita su dispositivi iOS e Android di Ball x Pit al prezzo di 9,99 euro. Il gioco è un mix tra Breakout, un roguelite e un survival con elementi di costruzione della base (che non potevano mancare). Il gioco è stato lanciato il 15 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC, per poi arrivare anche su Nintendo Switch 2 il 28 ottobre 2025. È inoltre disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.