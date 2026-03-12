Ball x Pit ora è disponibile anche per sistemi iOS e Android

L'editore Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun hanno annunciato l'uscita su dispositivi iOS e Android di Ball x Pit al prezzo di 9,99 euro. Il gioco è un mix tra Breakout, un roguelite e un survival con elementi di costruzione della base (che non potevano mancare). Il gioco è stato lanciato il 15 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC, per poi arrivare anche su Nintendo Switch 2 il 28 ottobre 2025. È inoltre disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.
Aggiornamenti contemporanei
La versione mobile include tutti i contenuti e le funzionalità presenti su PC e console, offrendo quella che gli sviluppatori definiscono "l'esperienza completa di Ball x Pit". Oltre alle caratteristiche già note, il gioco integra anche il The Regal Update, pubblicato di recente anche sulle altre piattaforme. Inoltre, i futuri aggiornamenti, "The Shadow Update" e "The Naturalist Update", saranno lanciati in contemporanea per tutte le edizioni.
Tra le meccaniche principali spicca la possibilità di combinare oltre 60 tipi di sfere generate casualmente, creando sinergie sempre diverse. I giocatori possono inoltre costruire più di 70 strutture uniche per potenziare il proprio insediamento, chiamato Ballbylon, sbloccare nuovi eroi ed espandere il proprio impero.
L'avventura porta anche a esplorare vari biomi, tra cui deserti, caverne e foreste popolati da nemici bizzarri e boss di grandi dimensioni. Insomma, si tratta di un titolo appassionante, che vale decisamente la pena di giocare.