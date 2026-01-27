Ball x Pit ha ricevuto il suo Regal Update gratis, con nuova modalità e altre novità

Ball x Pit si è rivelato un vero e proprio fenomeno indie, emerso un po' dal nulla ma in grado di attirare una notevole quantità di giocatori all'interno delle sue meccaniche, che ora sono state ulteriormente ampliate con l'arrivo del Regal Update, aggiornamento gratuito in grado di apportare una nuova modalità e altre novità al gioco.

Tutto sommato, si può dire che Ball x Pit sia stato uno dei maggiori successi del 2025, e non è una cosa da poco se si considera anche quanti titoli di grande spessore sono stati lanciati nel corso dell'anno passato, ma qui ci troviamo di fronte a un titolo dotato di una notevole potenza proprio grazie ai suoi meccanismi di gameplay, in grado di creare dipendenza.

Il fatto di essere stato lanciato su Game Pass potrebbe aver aiutato la sua penetrazione nel pubblico, ma di fatto basta aver provato una volta questo particolare titolo di Kenny Sun e Devolver Digital per finire inesorabilmente rapiti in quell'inferno/paradiso di palline rimbalzanti e progressi continui.