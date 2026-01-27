Ball x Pit ha ricevuto il suo Regal Update gratis, con nuova modalità e altre novità

Ball x Pit si è rivelato un vero e proprio fenomeno indie, emerso un po' dal nulla ma in grado di attirare una notevole quantità di giocatori all'interno delle sue meccaniche, che ora sono state ulteriormente ampliate con l'arrivo del Regal Update, aggiornamento gratuito in grado di apportare una nuova modalità e altre novità al gioco.
Tutto sommato, si può dire che Ball x Pit sia stato uno dei maggiori successi del 2025, e non è una cosa da poco se si considera anche quanti titoli di grande spessore sono stati lanciati nel corso dell'anno passato, ma qui ci troviamo di fronte a un titolo dotato di una notevole potenza proprio grazie ai suoi meccanismi di gameplay, in grado di creare dipendenza.
Il fatto di essere stato lanciato su Game Pass potrebbe aver aiutato la sua penetrazione nel pubblico, ma di fatto basta aver provato una volta questo particolare titolo di Kenny Sun e Devolver Digital per finire inesorabilmente rapiti in quell'inferno/paradiso di palline rimbalzanti e progressi continui.
Un aggiornamento regale
Il Regal Update è un aggiornamento gratuito pubblicato in queste ore che introduce diverse novità in Ball x Pit, nuovi contenuti oltre a correzioni varie, che possono essere viste un po' di sfuggita anche nel trailer di lancio pubblicato nelle ore scorse.
Come una sorta di incrocio fra un RPG dungeon crawler, arkanoid, il flipper e Vampire Survivors, Ball x Pit presenta un gameplay semplice ma irresistibile, che tiene incollati anche grazie al sistema di progressione.
Il Regal Update introduce ulteriori contenuti che ravvivano l'attenzione, come due nuovi personaggi, ovvero il Falconer (spara due palle lanciate da una coppia di uccelli ai fianchi dello schermo) e il Carouser, in grado di creare un campo di gravità che devia i colpi in maniera inaspettata.
Inoltre, l'arsenale di armi si arricchisce di 8 nuove palle, tra le quali:
- Banished Flame aggiunge un altro status di scottatura più breve di quella standard, ma che infligge molti più danni
- Fireworks esplode verso l'esterno in pattern luminosi e imprevedibili, disseminando danni in ogni direzione
- La Stone Ball colpisce come un camion all'impatto, ma si sgretola lentamente mentre continua a rimbalzare
- La Brimstone Ball si comporta come un colpo Inferno, ma aggiunge alle sue fiamme del veleno per danni che permangono
- Landslide causa un'ondata a cascata di detriti davanti al primo punto d'impatto e infligge più danni che durano per alcuni secondi ai nemici circostanti
Arrivano poi 3 nuovi poteri passivi con il Deadeye's Impaler che aumenta la chance di colpo critico, Grotesque Artillery che spara palle casuali aggiuntive e Iron Onesie che aumenta il danno in base alla quantità di palline presenti sullo schermo.
A tutto questo si aggiunge una nuova modalità infinita che si sblocca una volta completato il gioco principale, consentendo di portarci a livelli inediti di potenza e caos.