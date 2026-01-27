La Beta 3 di iOS 26.3 e iPadOS è disponibile: vediamo le novità

Apple ha distribuito la terza beta di iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 e visionOS 26.3. Le novità, per ora, non sono particolarmente significative.

La Beta 3 di iOS 26.3 e iPadOS per sviluppatori è ufficialmente disponibile, insieme alle versioni watchOS, tvOS e visionOS. Come sempre, gli sviluppatori possono scaricare questa versione andando nelle Impostazioni, poi nella sezione Aggiornamento software. Prima di procedere, specifichiamo che in questa beta non sono presenti novità particolarmente significative, quindi ci limitiamo a fare un riepilogo di quanto è emerso finora. Ovviamente, se doveste notare cambiamenti particolari, non esitate a dircelo: aggiorneremo prontamente l'articolo in caso di novità.

Le novità La versione iOS 26.3 aggiunge uno strumento che consente di passare da un dispositivo iPhone ad Android in modo semplificato. Ciò significa poter trasferire i dati senza dover scaricare app specifiche, che si tratti di foto, messaggi, password, numeri di telefono o addirittura note e applicazioni. Inoltre, come già saprete, l'aggiornamento include un'impostazione di inoltro delle notifiche per accessori indossabili di terze parti (ad esempio smartwatch non Apple). La funzione di inoltro notifiche Questa funzione si trova nelle impostazioni e consente all'utente di scegliere quali app possono inviare notifiche all'accessorio autorizzato. Tuttavia, funziona su un solo dispositivo alla volta: quando è attivo, le notifiche non verranno più mostrate su Apple Watch. Ma come funziona ciò? Stando a quanto emerso finora (quindi vi aggiorneremo con spiegazioni più concrete), Apple utilizza un nuovo framework pubblico (AccessoryNotifications) che reindirizza le notifiche su smartphone verso il dispositivo che avete selezionato. L'azienda è stata obbligata ad apportare le modifiche in modo da conformarsi al Digital Markets Act.