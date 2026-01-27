Il gameplay di Highguard è stato presentato con due nuovi trailer

Wildlight Entertainment ha pubblicato due trailer del gameplay di Highguard che presentano le meccaniche, le modalità e le peculiarità del nuovo sparatutto free-to-play, disponibile già da alcune ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il primo video si focalizza sull'impianto di gioco, che vede lo scontro fra due team composti ognuno da tre Warden, impegnati in un confronto asimmetrico che alterna fasi di preparazione, esplorazione e assalto diretto alle basi nemiche per ottenere la vittoria.

All'inizio di ogni partita le squadre scelgono la propria roccaforte fra quelle disponibili, ognuna caratterizzata da specifiche differenti che possono incidere sull'approccio tattico; dopodiché c'è un minuto per approntare gli ultimi preparativi, prendere l'equipaggiamento e lanciarsi nella battaglia.

A questo punto l'azione si sposta nell'open world, dove i due team si affrontano per il controllo dello Shieldbreaker, un oggetto fondamentale per poter far partire l'assalto alla base nemica, ma che compare solo a un certo punto in una zona casuale della mappa.