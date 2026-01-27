Il gameplay di Highguard è stato presentato con due nuovi trailer

Wildlight Entertainment ha pubblicato due trailer del gameplay di Highguard che presentano le meccaniche, le modalità e le peculiarità del nuovo sparatutto free-to-play, disponibile già da alcune ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il primo video si focalizza sull'impianto di gioco, che vede lo scontro fra due team composti ognuno da tre Warden, impegnati in un confronto asimmetrico che alterna fasi di preparazione, esplorazione e assalto diretto alle basi nemiche per ottenere la vittoria.
All'inizio di ogni partita le squadre scelgono la propria roccaforte fra quelle disponibili, ognuna caratterizzata da specifiche differenti che possono incidere sull'approccio tattico; dopodiché c'è un minuto per approntare gli ultimi preparativi, prendere l'equipaggiamento e lanciarsi nella battaglia.
A questo punto l'azione si sposta nell'open world, dove i due team si affrontano per il controllo dello Shieldbreaker, un oggetto fondamentale per poter far partire l'assalto alla base nemica, ma che compare solo a un certo punto in una zona casuale della mappa.
Combattimenti e cavalcature
Abbiamo provato Highguard, sperimentando in prima persona le dinamiche messe a punto da Wildlight Entertainment e la caratterizzazione dei Warden, ognuno dotato di abilità magiche e strumenti che consentono di affrontare i raid in maniera diversa, donando all'esperienza un certo grado di varietà.
A questi elementi si aggiungono le cavalcature, che si presentano nella forma di "animali spirituali" che i Warden possono evocare per cavalcarli, appunto, e spostarsi così più rapidamente all'interno degli scenari, con anche la possibilità di saltare ampi burroni e assorbire gli impatti.
Non si tratta tuttavia di un supporto relativo unicamente all'esplorazione: le cavalcature svolgono un ruolo anche durante i combattimenti, consentendoci di inseguire gli avversari appiedati, dar vita a spettacolari scontri con altri cavalieri ed effettuare cariche ad alta velocità per spezzare le difese nemiche.