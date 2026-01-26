Highguard, abbiamo provato il nuovo sparatutto tattico degli ex Respawn tra assedi e raid PvP

Il panorama degli sparatutto multigiocatore sta per accogliere una nuova proprietà intellettuale che non prova a inserirsi nei filoni più battuti del genere, ma cerca di ritagliarsi uno spazio preciso e riconoscibile. Highguard è il primo progetto di Wildlight Entertainment, uno studio indipendente fondato da veterani che hanno lavorato su Apex Legends, Titanfall e Call of Duty: Modern Warfare, ed è il risultato di quattro anni di sviluppo.

Presentato in pompa magna come ultimo gioco dei The Game Awards, in questi mesi si è parlato di Highguard più per questioni esterne che per meriti suoi. In altri termini, ci si è concentrati più sui motivi che hanno spinto Geoff Keighley a riservargli lo slot da "one more thing", che sul valore intrinseco di questa produzione. Una cosa molto strana per un gioco che, a detta degli sviluppatori, è concepito intorno al gameplay e, reveal a parte, arriverà direttamente nei negozi digitali senza troppi fronzoli e fasi intermedie in mezzo.

Highguard, infatti, sarà lanciato in tutto il mondo il 26 gennaio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima e di parlare direttamente con il team: ne è emerso uno sparatutto competitivo che ruota attorno al concetto di assedio, costruito per essere profondo, leggibile e sostenibile nel tempo.