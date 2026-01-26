Highguard è disponibile gratis da ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Un elemento centrale di Highguard è rappresentato dallo Shieldbreaker , una potente arma necessaria per violare le difese avversarie e dare il via a veri e propri raid, che costringono i team ad alternarsi tra attacco, difesa e adattamento strategico.

Nel gioco avremo la possibilità di controllare i Warden, pistoleri arcani che lottano per il dominio di un continente in cui incantesimi e armi da fuoco rappresentano entrambi un potente sfrumento di offesa, organizzandosi in squadre da tre componenti e puntando a distruggere le basi degli avversari.

Formato da ex sviluppatori di Apex Legends, Titanfall e Call of Duty: Modern Warfare , lo studio ha cercato di confezionare un'esperienza competitiva dal carattere inedito, capace di miscelare sparatorie PvP, assedi e meccaniche di controllo del territorio nell'ambito di partite che diventano progressivamente più frenetiche.

Highguard è disponibile gratis a partire da ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S : come ormai saprete, si tratta del nuovo sparatutto free-to-play realizzato dal team indipendente Wildlight Entertainment.

Le parole degli sviluppatori

Abbiamo provato Highguard e lo abbiamo trovato solido e divertente, con una tabella di marcia già molto interessante che andrà ad arricchire l'attuale struttura, inevitabilmente povera per via della presenza di un'unica modalità.

"Sappiamo che dopo la pubblicazione del trailer ai The Game Awards ci sono molti occhi puntati su di noi, e oggi è finalmente il momento di mostrare al mondo cosa intendiamo per PvP Raid Shooter", ha dichiarato il game director Chad Grenier.

"Abbiamo costruito Highguard attorno a un loop che non esiste davvero da nessun'altra parte. Ogni partita è basata sull'escalation: fortificare, uscire in esplorazione, scontrarsi, poi organizzare raid e difese coordinate fino a quando rimane in piedi una sola base."

"Il lancio è un momento enorme, ma il nostro team costruisce franchise pensati per durare nel tempo e siamo qui per il lungo periodo", ha aggiunto Dusty Welch, co-fondatore e CEO di Wildlight.

"Per noi il successo significa avere una comunità globale sana e in crescita che si diverte con il gioco, e un team motivato dal confronto costante con i giocatori e dalla possibilità di sorprenderli con nuove esperienze nel tempo."