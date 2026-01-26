Il gameplay di Resident Evil Requiem è come il sushi, secondo il suo director: “Fidatevi, provatelo”

Per il director Koshi Nakanishi, il gameplay di Requiem funziona un po' come il sushi : c'è chi preferisce solo il sashimi e chi vuole soltanto il riso, ma in molti apprezzano ancora di più la combinazione dei due elementi. E lo stesso, sostiene, potrebbe valere per il nuovo Resident Evil: il suo valore potrebbe superare la semplice somma delle sue parti.

L'ultimo Resident Evil Showcase di Capcom ha confermato che Resident Evil Requiem avrà due anime distinte ma complementari . Le sequenze con Grace puntano su tensione costante, risorse limitate e l'idea di evitare gli scontri quando possibile, richiamando l'impostazione più horror dei capitoli 2 e 7. Quelle con Leon, invece, abbracciano un'impronta più action alla Resident Evil 4, con combattimenti diretti, mosse acrobatiche e un arsenale più ricco per affrontare orde di nemici.

Le sezioni di Leon non saranno solo azione e sparatorie

"Se il sushi non fosse ancora stato inventato, un amante del pesce vorrebbe semplicemente mangiare sashimi. Un amante del riso vorrebbe solo riso" ha spiegato Nakanishi a Eurogamer. "Poi arriva qualcuno e dice: 'Ho creato questa cosa, si chiama sushi: pesce crudo sul riso'. Immagina come reagiresti se fossi uno a cui piace il riso: 'Perché mi metti del pesce crudo sopra?!' Oppure, se sei un tipo da sashimi, penseresti: 'Dammi solo il sashimi. Perché rovini il mio pesce con il riso?!'".

"Siamo noi gli inventori del sushi, in questo caso" prosegue. "Anche se pensi di preferire uno dei due stili, il "sapore" del gioco nasce proprio dalla loro combinazione. Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake ci hanno fornito un modello per i due personaggi: Grace incarna lo stile del 2, mentre Leon rappresenta quello del 4".

Messa da parte l'analogia culinaria, Nakanishi ha chiarito che le scene mostrate nello showcase erano pensate per evidenziare le differenze tra i due protagonisti, ma questo non significa che le sezioni di Leon saranno interamente votate all'azione:

"Ci rendiamo conto che questo ha portato alcuni giocatori a pensare che l'esperienza di Leon sia tutta azione. Non è così. Leon avrà anche sezioni esplorative, momenti più horror e persino fasi di backtracking".

"L'idea è che, unendoli, il risultato vada oltre la somma delle loro parti. In questo caso siamo noi quelli che hanno inventato il sushi. Vi diciamo: fidatevi, provatelo. Abbiate il coraggio di fare un salto con noi e assaggiare questo nuovo prodotto chiamato sushi" conclude ridendo.

Resident Evil Requiem sarà disponibile dal 27 febbraio per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.