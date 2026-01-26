Playground voleva fare qualcosa di diverso da Forza Horizon nel 2017, e colse al volo l'opportunità di Fable

"Le prime conversazioni che abbiamo avuto riguardo alla possibilità di realizzare qualcosa di diverso da Forza Horizon e di creare un secondo team risalgono all'anno successivo all'uscita di Forza Horizon 3 ", ha dichiarato Ralph Fulton , direttore generale di Playground, durante un'intervista a GamesRadar nei giorni scorsi.

Sembra proprio che il progetto sul reboot di Fable sia partito da molto lontano, ben prima del suo annuncio che è comunque avvenuto vari anni fa, considerando che Playground Games aveva voglia di sviluppare qualcosa di diverso da Forza Horizon già nel 2017 e colse al volo l'opportunità offerta dal remake della serie.

Un progetto durato quasi dieci anni

"Era il miglior Forza Horizon che avessimo mai realizzato", ricorda Fulton sul terzo capitolo, "Il team aveva davvero trovato il suo ritmo: il gioco era di altissima qualità e ha conquistato un vasto pubblico. Ne eravamo molto soddisfatti", ha aggiunto il director.

In quel periodo, Playground cominciò a pensare allo sviluppo di qualcosa di diverso: "La discussione sulla creazione di un secondo team e sul fare qualcosa di diverso riguardava in realtà il desiderio di metterci alla prova, di imparare e crescere come sviluppatori".

Proprio a quel periodo risale anche la chiusura di Lionhead, avvenuta nel 2016, dunque il discorso su Fable in verità non si è mai interrotto, ma è stato passato dopo poco tempo direttamente a Playground Games, che vi ha visto proprio il genere di progetto su cui aveva intenzione di impegnarsi.

La quantità di tempo necessaria per costruire un reboot completo di Fable, che alla fine potrebbe uscire quasi 10 anni dopo l'avvio dei lavori, si spiega anche con l'inesperienza di Playground sul genere action RPG e sul fatto di utilizzare il motore ForzaTech, di cui sono grandissimi esperti ma che è stato sempre impiegato per giochi di guida.

Infine, Fable come abbiamo visto è previsto al momento per l'autunno 2026, in un anno che si presenta davvero importante per Playground, visto che dovrebbe veder arrivare sia questo che Forza Horizon 6, i due titoli sviluppati dai due team costruiti all'interno della compagnia.