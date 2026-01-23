Perché Fable non "Fable 4"? La risposta del team di sviluppo è perfetta

Non sarebbe strano però domandarsi perché Playground Games, che si occupa della serie dopo la chiusura di Lionhead, non abbia deciso di optare per un altisonante "Fable 4" . La risposta arriva da Ralph Fulton, Game Director del gioco di ruolo d'azione, che ha parlato con GamesRadar+.

Cosa ha detto il Game Director di Fable

"Proprio all'inizio, abbiamo passato molto tempo a riflettere su una domanda: cos'è Fable? Cos'è un gioco di Fable?", ha detto Fulton. "E non tanto in termini di funzionalità, personaggi o ambientazioni, ma a un livello molto più alto. Qual è l'essenza di Fable? Ne abbiamo parlato a lungo e siamo arrivati ad alcuni principi guida, potremmo dire, che secondo noi sono indispensabili: senza di essi, il gioco non può definirsi Fable."

"Abbiamo quindi riflettuto su questi principi e li abbiamo in un certo senso scolpiti al vertice del processo creativo, mentre iniziavamo a pensare a cosa inserire nel gioco. Ma una cosa che ho sempre detto al team, soprattutto nei primi tempi, è che questo doveva essere il Fable di Playground."

"Non siamo Lionhead. Penso che [il tocco di] Lionhead si veda chiaramente nella trilogia originale", ha detto. "Credo davvero che la personalità di un team emerga nel lavoro che svolge e nei giochi che realizza: si vede Lionhead in quella trilogia originale, e noi non siamo Lionhead. Siamo uno studio diverso, con persone diverse e una cultura diversa. Sarebbe stato poco autentico per noi cercare semplicemente di realizzare Fable 4. Uno dei motivi principali per cui questo non è un sequel è che sentivamo il bisogno di riavviare il franchise, di metterci il nostro marchio e di renderlo un Fable di Playground da qui in avanti. Ed è fondamentalmente ciò che abbiamo fatto."

"È passato molto tempo dalla conclusione della trilogia di Fable", ha aggiunto. "È passato molto tempo da quando Fable è stato presente sulla scena. Ci sono quindi molte persone che non hanno mai avuto modo di sperimentare Fable, e dobbiamo assicurarci che vedano questo gioco come qualcosa in cui vogliono entrare anche loro. Realizzare un gioco di Playground e non imporci l'obbligo di basarlo in modo servile sugli originali ci ha portato oggi a un risultato che, a mio avviso, è intrinsecamente fedele a quei giochi originali, ma che allo stesso tempo offre moltissimo che i giocatori di oggi apprezzeranno e con cui sapranno entrare in sintonia."

Vi lasciamo in conclusione al nostro speciale dedicato a Fable: la fiaba open world di Playground evolve la magia originale.