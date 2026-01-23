Bleach Rebirth of Soul è in promozione su Amazon: acquistalo al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Bleach Rebirth of Soul: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale di 49,31€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Bleach: Rebirth of Soul porta l'intensità e il carisma dell'universo di Bleach in un'esperienza di combattimento carica di adrenalina, dove ogni scontro può cambiare in un istante. I giocatori possono scegliere il proprio personaggio preferito e liberare il potere della propria spada, sfruttando le abilità uniche legate all'arma di ciascun combattente.