Secondo un rumor: iPhone 17e potrebbe evitare i rincari nonostante la crisi dei componenti

In un mercato degli smartphone segnato da rincari continui, Apple potrebbe sorprendere andando in controtendenza con il suo prossimo modello "economico". Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'iPhone 17e potrebbe evitare l'aumento di prezzo che sta colpendo gran parte dei dispositivi concorrenti, grazie a un significativo miglioramento dell'efficienza nella supply chain dell'azienda di Cupertino.

Le principali cause dell'aumento dei prezzi degli smartphone nel 2025 e 2026 sono state individuate nei costi sempre più elevati di NAND flash e DRAM, cresciuti rispettivamente del 70% e addirittura del 100%. Per i futuri iPhone 18 di fascia alta, Apple potrebbe essere costretta a trasferire questi rincari sui consumatori.