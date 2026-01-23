Il regista Destin Daniel Cretton ha detto che Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland, portando sullo schermo atmosfere diverse rispetto alla prima trilogia dedicata all'Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe.
"Certo, è ancora lo Spider-Man che tutti amano", ha dichiarato Cretton, "ma questo è un nuovo capitolo della sua vita, e quel cambio di tono è stato qualcosa che mi ha davvero entusiasmato, mi è sembrato molto diverso. È stata un'esperienza estremamente gratificante."
Stando alle parole del regista, c'è stato un accordo fra Kevin Feige, Amy Pascal e Tom Holland che puntava appunto a "fare qualcosa di diverso" con Spider-Man: Brand New Day, e probabilmente questa era anche l'esigenza espressa dal protagonista per tornare nei panni di Peter Parker.
In effetti, anche sul piano narrativo molte cose sono cambiate rispetto ai primi tre film, visto che il mondo intero ha dimenticato l'identità segreta di Spider-Man e ciò ha portato inevitabilmente alla separazione da MJ e Ned.
Un nuovo inizio, per davvero
In attesa di capire quale sarà il ruolo di Sadie Sink, Spider-Man: Brand New Day sembra effettivamente porre le basi per un nuovo inizio, una rinascita del personaggio dopo i drammatici eventi di cui vi abbiamo parlato anche nella recensione di Spider-Man: No Way Home.
Sarà dunque molto interessante vedere dove Cretton e i suoi collaboratori porteranno il Tessiragnatele, a maggior ragione alla luce delle collaborazioni già annunciate per il film, che vedrà la presenza del Punisher di Jon Bernthal e dell'Hulk di Mark Ruffalo.