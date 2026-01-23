2

Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland

Destin Daniel Cretton, regista di Spider-Man: Brand New Day, ha detto che il film segnerà un cambio di tono per la saga cinematografica con Tom Holland.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/01/2026
Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Il regista Destin Daniel Cretton ha detto che Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland, portando sullo schermo atmosfere diverse rispetto alla prima trilogia dedicata all'Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe.

"Certo, è ancora lo Spider-Man che tutti amano", ha dichiarato Cretton, "ma questo è un nuovo capitolo della sua vita, e quel cambio di tono è stato qualcosa che mi ha davvero entusiasmato, mi è sembrato molto diverso. È stata un'esperienza estremamente gratificante."

Stando alle parole del regista, c'è stato un accordo fra Kevin Feige, Amy Pascal e Tom Holland che puntava appunto a "fare qualcosa di diverso" con Spider-Man: Brand New Day, e probabilmente questa era anche l'esigenza espressa dal protagonista per tornare nei panni di Peter Parker.

Daredevil sarà presente o meno in Spider-Man: Brand New Day o Avengers: Doomsday? Daredevil sarà presente o meno in Spider-Man: Brand New Day o Avengers: Doomsday?

In effetti, anche sul piano narrativo molte cose sono cambiate rispetto ai primi tre film, visto che il mondo intero ha dimenticato l'identità segreta di Spider-Man e ciò ha portato inevitabilmente alla separazione da MJ e Ned.

Un nuovo inizio, per davvero

In attesa di capire quale sarà il ruolo di Sadie Sink, Spider-Man: Brand New Day sembra effettivamente porre le basi per un nuovo inizio, una rinascita del personaggio dopo i drammatici eventi di cui vi abbiamo parlato anche nella recensione di Spider-Man: No Way Home.

Sarà dunque molto interessante vedere dove Cretton e i suoi collaboratori porteranno il Tessiragnatele, a maggior ragione alla luce delle collaborazioni già annunciate per il film, che vedrà la presenza del Punisher di Jon Bernthal e dell'Hulk di Mark Ruffalo.

#Cinema
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland