Il regista Destin Daniel Cretton ha detto che Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland, portando sullo schermo atmosfere diverse rispetto alla prima trilogia dedicata all'Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe.

"Certo, è ancora lo Spider-Man che tutti amano", ha dichiarato Cretton, "ma questo è un nuovo capitolo della sua vita, e quel cambio di tono è stato qualcosa che mi ha davvero entusiasmato, mi è sembrato molto diverso. È stata un'esperienza estremamente gratificante."

Stando alle parole del regista, c'è stato un accordo fra Kevin Feige, Amy Pascal e Tom Holland che puntava appunto a "fare qualcosa di diverso" con Spider-Man: Brand New Day, e probabilmente questa era anche l'esigenza espressa dal protagonista per tornare nei panni di Peter Parker.

In effetti, anche sul piano narrativo molte cose sono cambiate rispetto ai primi tre film, visto che il mondo intero ha dimenticato l'identità segreta di Spider-Man e ciò ha portato inevitabilmente alla separazione da MJ e Ned.