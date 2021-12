Spider-Man: No Way Home, la recensione dell'attesissimo film

Complice una tecnologia sempre più strabiliante e un portafoglio senza limiti, i Marvel Studios hanno riunito un cast sopra le righe per una battle royal che si avvicina allo spirito dei fumetti supereroistici anche più di quanto abbiano fatto i film degli Avengers . Però in questo Spider-Man: No Way Home c'è qualcosa di più. Qualcosa di più intricato e profondo che ha a che fare col modo in cui l'Uomo Ragno di Tom Holland è entrato nel nostro immaginario, restando sempre come fuori posto, all'ombra degli "adulti".

Così Spider-Man: No Way Home , l'ultimo film ad arrivare al cinema e il terzo a vedere Tom Holland nel ruolo del protagonista, voleva essere un omaggio alla storia cinematografica del Tessiragnatele. Quale scusa migliore del Multiverso, il nuovo leitmotiv del Marvel Cinematic Universe, per mettere lo Spider-Man di Jon Watts contro un banda di nemici provenienti dai film di Sam Raimi e Marc Webb?

Non si torna a casa

Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch è il Dottor Strange

Non vogliamo anticiparvi nulla che non abbiate già visto nei trailer, nel materiale promozionale o sulle locandine, perciò ci limiteremo a illustrare la premessa doverosa per la nostra analisi. No Way Home inizia dove finiva Far from Home, con Spider-Man smascherato in mondovisione da un video montato ad arte da Mysterio. Ora che tutti sanno chi è Peter Parker, la vita è diventata impossibile per lui e per gli amici e gli affetti più cari. Giunto al punto di saturazione, Peter si rivolge al Dottor Strange per lanciare un incantesimo che richiama la controversa saga a fumetti Soltanto un altro giorno: l'idea è quella di far dimenticare a tutti la sua doppia identità. Il rituale è rovinato letteralmente da una gag e sortisce un effetto imprevisto, ovvero che cominciano ad arrivare dal multiverso tutti quelli che conoscevano l'identità di Spider-Man.

Doc Ock, Goblin, Elettro, Uomo-sabbia, Lizard... praticamente tutti i cattivi, o quasi, dei film di Sam Raimi e Marc Webb. Il modo in cui la sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers li catapulta nella storia è forzato, quasi pretestuoso, ma questi personaggi non sono carne da cannone, non sono nemesi usa e getta per le scene d'azione, ma individui ben delineati che hanno i loro retroscena e le loro peculiarità. Il film tende a essere persino didascalico nel suo rispetto nei confronti delle pellicole originali, ma incredibilmente riesce a conferire a questi personaggi uno spessore ancora maggiore, cesellando le loro storyline cinematografiche con chicche e dettagli che sono oro puro per gli spettatori cresciuti insieme a esse. Il film di Watts, per esempio, calca la mano sul rapporto tra Otto Octavius e Norman Osborn - Alfred Molina e Willem Dafoe giganteggiano, neanche a dirlo - rimarcando come i due si conoscessero sebbene non avessero mai condiviso una scena insieme prima di oggi.

Tuttavia è nell'interazione col Peter Parker di Tom Holland che questo film, figlio della cultura dell'hype, trova la sua dimensione. Sin da quando si è cominciato a parlare di Multiverso e crossover meta-cinematografici, No Way Home ha portato sulle spalle un peso ingombrante, l'eredità di quello Spider-Man: Un nuovo universo che ha rischiato nell'animazione la stessa strada, vincendo a mani basse e conquistando persino un Oscar. In più, No Way Home rappresenta il ritorno del cinema Marvel più commerciale dopo la pandemia, perché Shang-Chi ed Eternals sono film validi, ma sicuramente non sono l'Uomo Ragno.

E lo Spider-Man di Tom Holland aveva bisogno di un film come questo perché doveva emanciparsi. Figlio di accordi commerciali e tiri alla fune su diritti e royalties, Tom Holland si era intrufolato nel Marvel Cinematic Universe come se fosse arrivato anche lui da un altro universo: senza origin story, senza un film tutto suo, era spuntato in Captain America: Civil War e aveva cominciato la sua carriera cinematografica in medias res. Era vissuto della luce riflessa degli Avengers e in particolare di Iron Man, questo Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe torna a interpretare il Goblin

I suoi film esasperavano i toni comedy del Marvel Cinematic Universe: gli unici ad avere un adolescente per protagonista, affrontavano i grandi temi del supereroismo con la spensieratezza tipica di chi ha una cintura di sicurezza o un grosso materasso su cui cadere dopo un salto nel vuoto. Lo Spider-Man di Tom Holland ha avuto il Tony Stark di Robert Downey Jr. e la zia May di Marisa Tomei e poteva permettersi le leggerezze di un giovane eroe alle prime armi, tanto sarebbe finito tutto bene perché chi andava al cinema a vedere i film di Watts si aspettava esattamente questo: il lato divertente dei cinecomics. Ma in questo modo il nuovo Spider-Man non si evolveva mai e restava l'eterno Peter Pan in calzamaglia colorata.

No Way Home rovescia completamente questa prospettiva. È un film in cui non mancano l'ironia, la commedia e le battute sceme - alcune funzionano bene, altre molto meno - ma ha un insospettabile lato oscuro che emerge soprattutto nella seconda parte della pellicola, ma non solo. È Peter che deve fare davvero i conti con le conseguenze delle proprie azioni, conseguenze per le quali, a volte, non ci sono scappatoie, cinture di sicurezza o scintillanti miliardari in armatura.