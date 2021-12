Morto Ian Hetherington, uno dei fondatori di Psygnosis

Purtroppo dobbiamo dare la triste notizia della morte di Ian Hetherington, uno dei fondatori di Psygnosis, storica casa di sviluppo diventata famosa in epoca Amiga, poi acquisita da Sony, che l'ha infine chiusa in anni nemmeno troppo recenti.

A dare la notizia è stato Jaz Rignall, storica firma del giornalismo videoludico inglese, che l'ha appresa direttamente da Jonathan Ellis, l'altro fondatore di Psygnosis.

Come ricordato da Rignall, Hetherington ha contribuito al lancio di videogiochi ormai passati alla storia come Shadow of the Beast, Wipeout, Destruction Derby e Colony Wars. I titoli cui ha lavorato direttamente come sviluppatore sono stati Arena del 1986, Terrorpods e Barbarian del 1987 e Aquaventura del 1992.

Conclusa l'avventura di Psygnosis, nel 1999 Hetherington fondò Evolution Studios, in cui non si occupò direttamente di sviluppo, ma curò il lancio di molti titoli, assumendo un ruolo dirigenziale.

Di nostro non possiamo che fare le più sentite condoglianze agli amici e alla famiglia di Hetherington. Con lui se ne va un pilastro dell'epoca d'oro dell'industria videoludica inglese ed europea tutta.