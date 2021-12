Xena: il cosplay di Callisto di Anya i_Chios è in cerca di vendetta

Oggi vi proponiamo il cosplay di Callisto firmato Anya i_Chios, che ha dato nuovamente vita a uno dei personaggi più amati dell'indimenticabile serie Xena - Principessa Guerriera.

Per chi non lo sapesse, ci riferiamo ovviamente ai più giovani, Xena - Principessa Guerriera è una serie TV cult andata in onda tra il 1995 e il 2001 che narra delle eroiche gesta di Xena, "l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie", in viaggio per redimersi dei suoi peccati passati. Tra questi c'è anche la distruzione del villaggio di Cirra e della famiglia di Callisto, all'epoca una ragazzina, che giurò di vendicarsi.

Callisto è la principale nemesi di Xena nelle prime stagioni che prova in tutti i modi a distruggere la principessa guerriera sia fisicamente che mentalmente, riuscendo persino a batterla in alcune occasioni.

Negli scatti qui sotto, possiamo ammirare l'interpretazione di Callisto di Anya i_Chios, con la cosplayer intenta a tendere un agguato a Xena. Sicuramente si tratta di un cosplay ben riuscito e molto fedele al personaggio originale, grazie a un costume di ottima fattura e una grande per i dettagli da parte della modella.

Che ne pensate del cosplay di Callisto della serie TV Xena - Principessa guerriera realizzato da Anya i_Chios?