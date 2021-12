GameStop: offerte del Calendario dell’Avvento del 16 dicembre, c’è anche Final Fantasy 7 Remake

Nuovo giorno, nuove offerte con il Calendario dell'Avvento di GameStop. Gli sconti di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, sono davvero tantissimi e includono Final Fantasy 7 Remake, Life is Strange: True Colors, Marvel's Avengers e tanti titoli Lego.

Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Di seguito trovate l'elenco delle promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop di giovedì 16 dicembre 2021:

Oltre ai giochi riportati qui sopra, tra le offerte del Calendario dell'Avvento di oggi troviamo anche Dune in edizione speciale con Steelbook, lo stand per Headset Trust - GXT 260 le cuffie in ear bluetooth Trust tutti a 14,98 euro ciascuno.

Tra le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop disponibili, ma non legate esclusivamente alla giornata odierna, troviamo il bundle di Nintendo Switch (Neon) con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 299,98 euro.

Per un periodo limitato di tempo sarà disponibile anche il bundle Xbox Series S - Fortnite & Rocket League a 269,98 euro. Include il 1.000 V-Buck e il pacchetto Midnight Drive per Fortnite, nonché 1.000 crediti di Rocket League e una serie di oggetti aggiuntivi.

Che ne pensate delle offerte del Calendario dell'Avvento di oggi, giovedì 16 dicembre 2021?