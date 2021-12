Halo Infinite: nuovo update migliora il Quick Resume per Xbox Series X e S

343 Industries ha pubblicato un nuovo update di Halo Infinite. Tra le varie novità introdotte nell'aggiornamento troviamo un fix pensato per migliorare l'utilizzo del Quick Resume di Xbox Series X e Series S e risolvere i problemi emersi nei giorni scorsi. Inoltre include delle modifiche al sistema di progressione del Battle Pass e nuove playlist del multiplayer.

Per chi non lo sapesse, al lancio della campagna di Halo Infinite, avvenuto lo scorso 8 dicembre, 343i ha raccomandato ai giocatori di non usare il Quick Resume. L'utilizzo di questa funzione infatti causava erroneamente la perdita di alcuni contenuti cosmetici per il multiplayer ottenuti giocando la campagna.

Il nuovo Update mira proprio a risolvere, o quantomeno limitare, questo problema migliorando la connessione ai server quando si riavvia Halo Infinite dopo aver usato la sopracitata funzione su Xbox Series X|S. Nelle note della patch, 343i afferma che ora i giocatori dovrebbero notare riconnessioni più veloci e stabili ai servizi online.

Rimanendo in tema, è stato risolto un problema relativo all'armatura Mjolnir per il multiplayer ottenibile nella campagna, che in precedenza alcuni giocatori non riuscivano a sbloccare proprio per via dei problemi del Quick Resume. Il fix in questo caso è retroattivo, ovvero anche chi avrebbe dovuto sbloccare la skin in precedenza ora se la ritroverà disponibile nella propria collezione. L'update di Halo Infinite risolve anche i problemi degli obiettivi del gioco, che in alcuni casi si sbloccavano in anticipo o per nulla, anche soddisfacendo i requisiti richiesti.

Halo Infinite, un'immagine tratta dal gioco

Le note dell'aggiornamento confermano le nuove playlist aggiunte di recente nel multiplayer, ovvero Team Slayer, Free-For-All (FFA) Slayer, Fiesta Slayer e Tactical Slayer, nonché ulteriori modifiche al sistema di progressione del Battle Pass. Come già riportato in una precedente notizia, 343 Industries ha reso più semplici o eliminato del tutto gli obiettivi più difficili, ha ammorbidito i requisiti delle Weekly Ultimate Challenge e ha introdotto nuove sfide legate alle playlist e altre basate sulle prestazioni del giocare nei match. Inoltre, ora appariranno più sfide degli eventi quando questi saranno attivi.

Potrete leggere le note ufficiali dell'update di Halo Infinite a questo indirizzo.