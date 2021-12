Halo Infinite: il Battle Pass è stato di nuovo modificato, ecco le novità

343 Industries ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Halo Infinite che introduce una serie di novità legata alla progressione del Battle Pass della modalità multigiocatore dello sparatutto. Vediamo le novità.

Prima di tutto, il Battle Pass di Halo Infinite includerà meno sfide legate a specifiche modalità o attività di gioco. Ci saranno nuove sfide legate alla playlist, richieste di accumulo di punteggio, di eliminazioni o semplicemente di completamento di partite e vittorie.

"C'è molto lavoro da fare per rispondere veramente al feedback dei giocatori su tali meccaniche", spiegano gli sviluppatori nel post sul blog, "e cambiamenti più ampi richiederanno tempo (ad esempio XP basati sulle prestazioni, XP per partita, vettori di progressione aggiuntivi, ecc.), ma nel frattempo, il team continuerà a puntare ad aggiornamenti significativi sul lato dei servizi per affinare e migliorare l'esperienza complessiva".

Cortana di Halo Infinite

343 Industries vuole anche rendere più facile seguire le sfide degli eventi, anche se sarà sempre necessario completare molteplici fasi di ogni evento per salire al livello massimo attraverso il pass dell'evento. Nuovi dettagli a riguardo saranno svelati il 4 gennaio 2021.

Il team di sviluppo ha recentemente anche segnalato un problema, non risolto dall'update, ricordate di non usare il Quick Resume giocando alla campagna.