Un Halo starebbe per arrivare su PlayStation 5, stando a quanto scoperto da un data miner

Halo su PS5

Normalmente @grunt.dotapi.gg individua riferimenti a nuovi contenuti, come delle armature per Halo Infinite o degli eventi ancora non annunciati. Si tratta di una fonte generalmente considerata molto affidabile dalla comunità di Halo, visto che parte sempre dai file di gioco per produrre i suoi contenuti.

Il post di grunt.api

"Onestamente, oggi non mi aspettavo di trovarmi di fronte a qualcosa del genere... ma posso CONFERMARE UFFICIALMENTE: un gioco di Halo sta per arrivare (molto presto) su PlayStation. Al momento non ci sono segni di una versione Nintendo Switch 2. Continuo a scavare..."

Il post di @grunt.dotapi.gg è davvero esplicito, tanto che dà l'arrivo di Halo su PlayStation 5 come sicuro. Purtroppo non è stato svelato cosa è stato scoperto, ma tanta sicurezza da una fonte attendibile porta a credere che le possibilità che sia tutto vero siano concretissime, visto anche che Microsoft è ormai un editore multipiattaforma.

Detto questo, manca ancora l'ufficialità, quindi prendiamo il tutto con le dovute cautele. Certo, è davvero interessante pensare a un futuro in cui potremo giocare a un Halo su PlayStation e alle esclusive PlayStation su di una Xbox.