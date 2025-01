Halo Infinite per PS5 potrebbe essere annunciato oggi, per un rumor

Halo Infinite per PS5 potrebbe essere annunciato oggi, nel corso di un livestream ufficiale che verrà trasmesso a partire dalle 22.00, ora italiana, e che promette "novità esplosive" per la serie, disponibile finora in esclusiva su Xbox.

Secondo questo rumor, che naturalmente va preso con le pinze, Halo e Gears of War sarebbero stati entrambi registrati nel backend di PlayStation ed esiste appunto la possibilità che l'ultimo episodio del franchise sviluppato da 343 Industries venga annunciato per PlayStation 5 oggi stesso.

Bisognerà attendere il livestream in questione, della durata di ben due ore e mezza, per scoprire se queste voci abbiano o meno un fondamento. Tuttavia è chiaro che, alla luce degli ultimi sviluppi, indiscrezioni del genere hanno acquistato una certa credibilità.