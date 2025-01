Scopriamo il film amatoriale tratto da Another World che è piaciuto anche a Éric Chahi

Qualche giorno fa il canale "Ninja Movie by Riccardo Carletti" ha pubblicato un film amatoriale basato sulla storia di Another World , il capolavoro di Éric Chahi. Si tratta di un atto di amore puro, che è piaciuto anche all'autore francese, intervenuto nei commenti per applaudire al risultato.

Il film

Il film segue con grande attenzione le vicende raccontate nel gioco, in cui il protagonista, uno scienziato chiamato Lester Knight Chaykin, viene catapultato in un mondo sconosciuto da un esperimento andato male. Qui, dopo aver provato ad approcciarsi ad alcuni dei locali, con cui però non riesce a comunicare, finisce rinchiuso in una gabbia, da cui si libera collaborando con un altro prigioniero, per poi dare vita a una fuga rocambolesca e spettacolare che ha fatto la storia dei videogiochi.

Nei commenti, Chahi ha scritto: "Grazie mille Riccardo! Un lavoro fantastico! Una grande interpretazione del gioco. Apprezzo davvero tanto l'attenzione per i dettagli come i riferimenti all'Amiga nel laboratorio." Come non accordarsi ai complimenti?