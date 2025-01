NVIDIA RTX 5090 vendute a prezzi pazzi su eBay, fino a 9000 dollari

Ormai è ufficiale: i bagarini sono tornati in azione approfittando delle scorte limitate e lo dimostrano le NVIDIA RTX 5090 vendute a prezzi pazzi su eBay, con cifre che raggiungono addirittura i 9000 dollari.

Fin da subito dopo il lancio ufficiale, che si è tradotto in un istantaneo e imbarazzante sold-out, i prezzi delle RTX 5090 sui siti d'asta online sono saliti vertiginosamente, subendo rincari fino al 350% rispetto al listino ufficiale della GPU, pari a 1999 dollari.

A determinare questa folle corsa all'acquisto delle nuove GPU di fascia alta ci sarebbero non solo le esigenze dei videogiocatori più appassionati, disposti a spendere anche somme del genere, ma anche quelle di alcune aziende.

In mancanza di soluzioni più accessibili, infatti, le RTX 5090 si pongono come una soluzione efficace anche per le realtà in cerca di schede adatte a sostenere i carichi di lavoro richiesti per le applicazioni di intelligenza artificiale.