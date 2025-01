Koei Tecmo non accetterà regali di San Valentino per le ragazze dei suoi videogiochi

Come accaduto nel 2024, anche nel 2025 l'editore giapponese Koei Tecmo non accetterà regali di San Valentino e il White Day per i personaggi dei suoi videogiochi e per i suoi dipendenti. L'azienda ha pubblicato un nuovo tweet sul suo account giapponese su X, che rimanda a una pagina web in cui si specifica che rifiuterà i regali legati agli eventi citati per motivi di sicurezza e per la difficoltà di inviare risposte .

L'ineffabilità dell'amore

In passato, Koei Tecmo accettava regali non solo per i membri del suo staff, ma anche per i personaggi delle sue serie più famose, in particolare quelli delle serie otome NeoRomance di Ruby Party, come Angelique, e i giochi della serie Warriors di Omega Force, come Dynasty Warriors e Samurai Warriors. L'azienda ha accettato regali anche dopo che i suoi dipendenti si erano trasferiti nel nuovo edificio aziendale a Minatomirai, a Yokohama, nel 2020. Poi il COVID-19 ha cambiato tutto, con le restrizioni imposte dal governo che hanno consigliato di non prenderli più.

Nonostante la crisi dovuta alla pandemia sia passata, l'azienda ha deciso di mantenere questa politica, almeno nel 2025, ossia per il quinto anno di fila.

Quindi se siete fan dei giochi di Koei Tecmo, anche quest'anno non potrete dimostrare il vostro amore per le ragazze di Dead or Alive Xtreme 3 o per gli altri personaggi dello studio.