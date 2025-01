Koei Tecmo svela i dati di vendita dei suoi franchise maggiori, da Dynasty Warriors a Ninja Gaiden

Koei Tecmo ha svelato i numeri di vendita aggiornati di buona parte dei suoi franchise maggiori, come ad esempio Dynasty Warriors, la serie Atelier e Ninja Gaiden, nell'ultimo report finanziario per gli azionisti.

I dati sono relativi al 31 dicembre 2024, dunque per forza di cose non tengono conto delle vendite del recentissimo Dynasty Warriors: Origins. Ciò nonostante si tratta del franchise si tratta di gran lunga del franchise con gli incassi maggiori della compagnia giapponese, con oltre 21 milioni di copie vendute. Segue la serie strategica Nobunaga's Ambition con 10 milioni, mentre Samurai Warriors e Romance of the Three Kingdoms sono a parimerito con oltre 8 milioni di copie acquistate.