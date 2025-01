Stanno provando ad aprire un ristorante "Mario Ramen" vicino al museo di Nintendo, giocando con il fuoco

Cos'è il coraggio? Probabilmente è provare ad aprire un ristorante chiamato Mario Ramen vicino al Nintendo Museum di Kyoto, in Giappone, senza avere accordi con Nintendo. Insomma, qualcuno sta giocando letteralmente con il fuoco, vista la reattività legale della multinazionale giapponese nella protezione delle sue proprietà intellettuali, dimostrata più volte.

Più precisamente, il ristorante si chiama M.A.R.I.O RAMEN. Come vedete è stato usato un trucco simile a quello usato dalla serie S.T.A.L.K.E.R. per non pagare i diritti al film omonimo.