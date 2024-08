Annunciato il Nintendo Museum Direct con data e orario, ecco come seguirlo

Nintendo ha annunciato un nuovo Direct, ma stavolta parliamo di un appuntamento ben diverso dal solito e non incentrato sull'annuncio di nuovi giochi o aggiornamenti su quelli di prossima uscita su Switch. Infatti, l'evento si intitola "Nintendo Museum Direct" e ci offrirà un tour guidato del Nintendo Museum che aprirà i battenti questo autunno a Kyoto, in Giappone.

L'appuntamento è fissato allo scoccare della mezzanotte di domani (la notte tra il 19 e il 20 agosto). Il direct durerà circa 10 minuti, con Nintendo che ha precisato che "non verrà annunciato alcun gioco e non saranno fornite informazioni in merito al successore di Nintendo Switch". Insomma, non trattenete il respiro in attesa di grosse novità in tal senso.