Crimson Desert protagonista di un video di gameplay per la Gamescom

Pearly Abyss ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Crimson Desert per la Gamescom , con sette minuti di azione in-game che includono anche lo scontro con il potente boss White Horn e presentano di fatto i contenuti della demo per la fiera di Colonia.

Ci saranno novità alla Gamescom?

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, Crimson Desert sarà presente in forma giocabile alla Gamescom 2024 e immaginiamo che in occasione della fiera di Colonia arriverà anche l'annuncio di una data di uscita per il gioco, ancora avvolta dal mistero.

Le sequenze di gameplay presentate da Pearl Abyss danno l'idea di un prodotto fondamentalmente pronto, che promette un certo grado di solidità sul piano del gameplay ma che potrebbe pagare dazio sul fronte tecnico per via dell'iniziale impostazione cross-gen, che poi pare sia stata accantonata.