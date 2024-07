Crimson Desert sarà presente in forma giocabile alla Gamescom 2024

Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert sarà giocabile alla Gamescom 2024: l'evento di Colonia si svolgerà dal 21 al 25 agosto presso il Koelenmesse, e una demo del gioco sarà disponibile per i visitatori presso lo stand dello sviluppatore.

"Per la prima volta Crimson Desert potrà essere provato dal pubblico in forma giocabile presso lo stand di Pearl Abyss alla Gamescom di Colonia", ha annunciato lo studio in un comunicato stampa.

"Stiamo contando i giorni: non vediamo l'ora di incontrare i visitatori dell'evento e i giocatori di tutto il mondo che aspettano con trepidazione il lancio di Crimson Desert", conclude la nota di Pearl Abyss.