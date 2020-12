Crimson Desert: l'MMO sarà mostrato ai The Game Awards 2020, ecco il primo trailer

Pearl Abyss, noto sviluppatore di Black Desert, ha annunciato che Crimson Desert sarà mostrato durante la notte dei The Game Awards 2020. Sul palco digitale di Geoff Keighley avremo modo di vedere in azione un po' di gameplay. Nel frattempo, il team ha condiviso un primo video.

Precisamente, si tratta di un trailer dedicato al logo ufficiale del gioco, ma ci mostra anche un artwork di un personaggio maschile. Non abbiamo modo di vedere molti dettagli, ma possiamo notare che l'uomo ha il volto dipinto di blu e indossa vesti pesanti, con cinghie e protezioni metalliche.

Sappiamo che si tratta di un MMORPG ad ambientazione medievale e fantasy. Sarà sviluppato per PC, PS4 e Xbox One, ma per il momento non abbiamo altri dettagli su Crimson Desert. Di certo, avrà vari elementi in comune con Black Desert, ma non possiamo sapere quali saranno le differenze principali.

Per il momento non ci rimane altro da fare se non attendere i The Game Awards 2020. Sappiamo che, tra una premiazione e l'altra, ci sarà spazio per Dragon Age 4, come annunciato da Geoff Keighley su Twitter. Inoltre, non mancheranno molteplici presentatori di alto livello, come Gal Gadot, Brie Larson, Troy Baker e Tom Holland.

Inoltre, si vocifera che ci sarà spazio anche per il nuovo gioco di The Initiative, qualcosa di così inaspettato che potrebbe addirittura far arrabbiare i fan.