The Game Awards: Troy Baker, i Muppets e non solo, svelati altri presentatori

I The Game Awards continuano a crescere. Geoff Keighley, ideatore, conduttore e produttore, ha svelato tramite Twitter vari altri grandi nomi che si uniranno al team di presentatori che ci accompagneranno durante la serata. Parliamo di Troy Baker, Swedish Chef dei Muppets e Stephen A. Smith.

Troy Baker è un attore e doppiatore estremamente attivo in ambito videoludico. Nel suo curriculum figurano grandi ruoli come Booker DeWitt di BioShock Infinite, Joel Miller di The Last of Us, Delsin di Infamous Second Son, Magni di God of War, Bruce Banner di Marvel's Avengers e Higgs di Death Stranding.

Stephen A. Smith, invece, è un giornalista e conduttore radiofonico sportivo, attivo negli Stati Uniti. In quanto a Swedish Chef dei Muppets, crediamo non servano particolari presentazioni. I Muppets erano stati presenti anche alla precedente edizione: possiamo quindi aspettarci uno sketch simile.

Questi sono però solo alcuni dei volti famosi che faranno capolino durante la serata. Negli ultimi giorni abbiamo infatti scoperto che Gal Gadot, star di Wonder Woman, sarà anch'essa presentatrice dei The Game Awards. Non dimentichiamo poi di Brie Larson, che ha interpretato Captain Marvel. Inoltre, avremo modo di vedere anche Tom Holland, il più recente Uomo-Ragno, oltre che interprete del venturo film di Uncharted. Infine, vi ricordiamo che sarà presente anche Eddie Vedder dei Pear Jam, che si esibirà in diretta.

Ovviamente i The Game Awards sono un evento dedicato soprattutto ai videogiochi: oltre alle premiazioni, ci aspettiamo anche vari annunci. Di certo, ci sarà spazio per Dragon Age 4, come annunciato da Geoff Keighley stesso.