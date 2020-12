The Game Awards con Brie Larson: Captain Marvel è tra i presentatori dello show

The Game Awards annovera anche Brie Larson tra i presentatori e si prospetta come una bella parata di stelle non solo per quanto riguarda prettamente il mondo dei videogiochi, visto che anche Captain Marvel in persona sarà sul palco dello show il 10 dicembre 2020.

Dopo aver annunciato la presenza di Gal Gadot, star di Wonder Woman, l'account Twitter ufficiale di The Game Awards ha riferito che sarà presente anche Brie Larson come presentatrice, dunque possiamo aspettarci una notevole staffetta di personalità di rilievo a presentare trailer, annunci e ovviamente candidature e premi.

Non ci sono ovviamente ulteriori dettagli al riguardo, ma già si scatenano le teorie sul ruolo che potrebbe avere Brie Larson all'interno dei Game Awards: questo perché l'attrice di Captain Marvel si è rivelata essere anche piuttosto vicina ai videogiochi, in particolare ad Animal Crossing: New Horizons, per il quale è anche partner ufficiale nella campagna promozionale di Nintendo.

Non è escluso che possa avere qualcosa a che fare con il titolo in questione o qualche novità su Nintendo Switch, ma queste sono solo supposizioni e spesso la presenza di questi personaggi ha comunque ben poco a che fare con possibili connessioni sulla realtà dell'industria videoludica.

Tra gli altri ospiti di grande rilievo segnaliamo inoltre la presenza di Eddie Vedder, leggendario cantante dei Pearl Jam, che si esibirà nel corso della serata dei Game Awards 2020.